В камере СИЗО обнаружен обвиняемый без признаков жизни — УФСИН РФ по РС(Я)

В редакцию Sakhalife поступила официальная информация УФСИН России по Республике Саха (Якутия): 4 апреля в камере следственного изолятора обнаружен обвиняемый без признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали его смерть. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По предварительным данным признаков криминальной смерти не обнаружено. УФСИН России по Республике Саха (Якутия) проводится проверка, материалы которой будут направлены в следственные органы. Таким образом официально подтверждена информация якутских СМИ о смерти в камере СИЗО арестованного по подозрению взятке заместителя гендиректора «Якутскэнерго» Игоря Шкурко. Игорь Шкурко не был согласен с арестом… Игорь Шкурко совершил суицид в СИЗО? Задержан первый замгендиректора «Якутскэнерго» — СМИ

Фото: Соцсети Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

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