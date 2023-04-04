04.04.2023
19:29
2063

Происшествия

В камере СИЗО обнаружен обвиняемый без признаков жизни — УФСИН РФ по РС(Я)

В редакцию Sakhalife поступила официальная информация УФСИН России по Республике Саха (Якутия):

4 апреля в камере следственного изолятора обнаружен обвиняемый без признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали его смерть. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

По предварительным данным признаков криминальной смерти не обнаружено.

УФСИН России по Республике Саха (Якутия) проводится проверка, материалы которой будут направлены в следственные органы.

Таким образом официально подтверждена информация якутских СМИ о смерти в камере СИЗО арестованного по подозрению взятке заместителя гендиректора «Якутскэнерго» Игоря Шкурко.

Игорь Шкурко не был согласен с арестом…
Игорь Шкурко совершил суицид в СИЗО?
Задержан первый замгендиректора «Якутскэнерго» — СМИ
Фото: Соцсети
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

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