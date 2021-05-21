Слышали? Завтра лето! А в «Камельке» будет жарко!

22 мая традиционно отмечается Николин день или Никола летний (вешний). В Якутии этот день особенно любим, он символизирует весеннее обновление природы, новый год жизни. Это радость людей, переживших суровую и долгую якутскую зиму и надежда на щедрый урожайный год. В Якутии по традиции в Николин день принято готовить оладьи, саламат и суп из утки. Обновить посуду к празднику-лучшее решение!

У нас в Камельке цены тают как мороженое на солнце!

Встречайте! Только с 21 по 25 мая скидка на праздничный товар по количеству градусов за окном!

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Ждем вас! Камелёк в каждый дом!

Ps. акция не действует на индивидуальные заказы.

Режим работы- с 10:00 до 19:00