05.03.2020
23:39
66

Опрос

Голосование-live: В каком улусе Якутии самые красивые памятники?

коновязь якутск 2

Дорогие читатели!

Предлагает вам принять участие в народном интернет-голосовании «В каком улусе Якутии самые красивые памятники?».

(голосование продлится до 9 марта)

ГОЛОСУЙТЕ!!!

В каком улусе Якутии самые красивые памятники?
Архив опросов
Смотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus