В каком случае прекращают подачу газа в квартире?

АО «Сахатранснефтегаз» выступает за безопасность использования газа в домах, квартирах и иных объектах. Для этого предприятие проводит большую работу по предупреждению и информированию населения о правилах пользования газовым оборудованием, газовыми сетями и самим газом, а также проводит ремонт и обновление газовых сетей.

Крайней мерой, в целях безопасности самого населения и объектов, является временное прекращение подачи газа в дома, квартиры и иные газифицированные объекты, которые имеют истекшие сроки эксплуатации газовых сетей и отсутствуют договора о техническом обслуживании.

Как рассказал начальник Управления газораспределительных сетей Антон ТОМСКИЙ, отключение газа может быть произведено в нескольких случаях: если не будет доступа или при отказе в доступе от проведения планового технического обслуживания и плановой проверки газового оборудования, при отсутствии договора о техническом обслуживании и после истечения срока эксплуатации газового оборудования более 30 лет внутриквартирного и внутридомового газового оборудования (ВДГО и ВКГО), в случае систематической неуплаты за потребление газа.

Также может быть временно прекращена подача газа в случае угрозы от внешних факторов. Например, пожара в зданиях или при угрозе огня от лесного пожара магистральным газопроводам.

Кроме этого, причиной для отключения может послужить поступление информации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая при эксплуатации газового оборудования, если будет обнаружено самовольное подключение к газовым сетям и переустройство газовых сетей ВДГО и ВКГО.

К не экстренным мерам отключения газа относятся существующие долги за потребление газа и нарушение исполнения абонентом условий договора о предоставлении информации за потребленный газ. Всё это происходит в одностороннем порядке с обязательным предварительным письменным уведомлением.

— В любом случае все отключения подачи газа в многоквартирные дома происходят в соответствии с Постановления Правительства РФ № 410 и 549. Например, отключение из-за отсутствия договора о техническом обслуживании и после истечения срока эксплуатации газового оборудования более 30 лет осуществляется только после информирования прокуратуры, администраций районов и других контрольно-надзорных органов. У нас «самовольщины» нет, — отметил Антон Михайлович.

Как подчеркнул начальник Службы технического обслуживания газового оборудования УГРС Александр ЧУПРОВ, крайние меры, как отключение от подачи газа, делается в целях безопасности самого населения.

— По закону жители должны нанять экспертную организацию для осмотра и составления заключения по итогам технической диагностики и заключить договор на техобслуживание. После этого наша компания должна будет составить расчёты устранения дефектов и отработать с жителями их устранение. И только после выполнения этих мероприятий мы сможем снова подать газ в дом. Это касается всех домов, в которых превышен срок эксплуатации газового оборудования. Это, прежде всего, безопасность самих жителей, — сказал Александр Владимирович.

Для исправления ситуации компания проводит большую работу по обновлению газовых сетей, газораспределительных станций и пунктов. Например, только за прошлый год в Якутске в 393 многоквартирных домах произведен ремонт внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, обновлено, модернизировано или заменено порядка 23 ГРП, направлено более 8 тысяч уведомительных (заказных) писем собственникам помещений для информирования о необходимости проведения технических работ.

С полным списком многоквартирных домов, отключаемых по плану от газоснабжения в городе Якутске в 2022 году, можно ознакомиться на сайте компании.