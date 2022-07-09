В каком случае пенсию поднимут в августе на 9 тысяч рублей?

Пенсионерам сказали, кому полагается дополнительная выплата. Если в ближайшее время подать одно заявление в Пенсионный фонд РФ, то уже в августе можно получить повышенную на 8700 рублей пенсию.

Такой бонус положен не всем пожилым гражданам, а лишь тем, у кого есть на иждивении несовершеннолетние дети, а также студенты, которые учатся очно или заочно, но не работают и которым не больше 23 лет.

Фиксированную выплату в размере 8 752 рубля получит тот пенсионер, у которого на попечении один иждивенец, попадающий под описанную выше категорию.

Еще большую сумму получит пожилой гражданин, если иждивенцев двое или трое, но не больше.

Если подать заявление на получение выплаты в июле, то деньги начнут приходить с августа, сообщает yakutiamedia.ru