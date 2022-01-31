В каких странах признают российские вакцины?

Сервис поездок и путешествий Туту.ру составил список стран, где признают российскую вакцину «Спутник V». Некоторые страны разрешают вакцинированным не проходить карантин или въезжать без ПЦР-теста, в других значимых послаблений нет.

Австралия

Признаёт «Спутник V». Вакцинированные проходят сокращённый карантин.

Азербайджан

Признаёт все российские вакцины. Без вакцины не пустят – нужен сертификат. Всем старше 18 лет нужен комплект: вакцина + ПЦР-тест, либо сертификат о выздоровлении/медотвод + ПЦР-тест. Несовершеннолетним – только ПЦР-тест. Детям до года ничего предоставлять не нужно.

Албания

Признаёт «Спутник V». Привитые «Спутником V» могут въезжать без ПЦР-тестов, должно пройти 2 недели после второй дозы вакцины.

Аргентина

Признаёт все российские вакцины. С туристическими целями могут въехать только вакцинированные.

Армения

Признаёт все российские вакцины. Разрешается въезд без ПЦР-тестов.

Бахрейн

«Спутник V» признаётся. Въезд без карантина.

Беларусь

Признаёт все российские вакцины. Въезд без ПЦР-тестов.

Болгария

Признаёт «Спутник V». Въезд без ПЦР-тестов, должно пройти 14 дней после второй дозы вакцины.

Босния и Герцеговина

Признаёт все российские вакцины. Въезд без ПЦР-тестов, должно пройти 14 дней после второй дозы вакцины.

Бразилия

Признаёт «Спутник V». Привитые освобождаются от карантина.

Венгрия

Признаёт все российские вакцины. Въезд без ПЦР-тестов.

Венесуэла

Признаёт «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона». Послаблений при въезде нет.

Вьетнам

Признаёт «Спутник V». Въезд разрешён только привитым или переболевшим COVID-19 туристам, прибывающим в рамках пакетного тура.

Греция

Признаёт «Спутник V», но послаблений при въезде для вакцинированных нет.

Грузия

Признаёт все российские вакцины. Прибывающие через воздушные пункты пропуска освобождаются от необходимости ПЦР-теста.

Джибути

Признаёт «Спутник V». Вакцинированные освобождаются от карантина.

Доминикана

Признаёт «Спутник V». Привитым не требуется проходить выборочное тестирование в аэропорту.

Египет

Признаёт «Спутник V». Въезд без ПЦР-тестов, должно пройти 14 дней после второй вакцины.

Зимбабве

Признаёт «Спутник V», но послаблений нет.

Израиль

Признаёт «Спутник V». Въезд разрешается только вакцинированным.

Индия

Признаёт «Спутник V». Послаблений при въезде нет.

Индонезия

Признаёт «Спутник V». Въезд разрешён только при наличии бизнес-визы и вакцинации «Спутником V».

Иордания

Признаёт «Спутник V». Послаблений нет.

Иран

Признаёт «Спутник V» и «Спутник Лайт». Въезд только для вакцинированных.

Казахстан

Признаёт «Спутник V» и «Спутник Лайт». Послаблений при въезде нет.

Камбоджа

Признаёт «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона». Привитые освобождаются от карантина.

Катар

Признаёт «Спутник V». Въезд без карантина. Дополнительно необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (не старше 72 часов) и положительный тест на антитела, сделанный не далее 30 дней до въезда в Катар и не менее 14 дней со дня вакцинации второй дозы.

Кения

Признаёт «Спутник V». Въезд разрешён только для вакцинированных.

Кипр

Признаёт «Спутник V». С 1 марта вакцинированные смогут въехать без ПЦР-теста.

Киргизия

Признаёт «Спутник V». Послаблений при въезде нет.

Китай

В Гонконге признаётся «Спутник V». В Гонконг разрешён въезд напрямую из России для вакцинированных (с последующим 21-дневным карантином), а не после трёхнедельного пребывания в третьих странах.

Куба

Признаёт все российские вакцины. Въезд без ПЦР-тестов.

Ливан

Признаёт «Спутник V». Послаблений при въезде нет.

Маврикий

Признаёт «Спутник V». Вакцинированные освобождаются от карантина.

Малайзия

Признаёт «Спутник V». Въезд разрешён только вакцинированным туристам, прибывающим через лицензионных туроператоров, и только на остров Лангкави.

Марокко

Признаёт «Спутник V». Въезд без карантина, правда сейчас въезд закрыт.

Мексика

Признаёт «Спутник V», но послаблений нет.

Молдавия

Признаёт «Спутник V». Въезд без ПЦР-тестов, должно пройти 14 дней после второй дозы вакцины.

Монголия

Признаёт «Спутник V». Въезд без карантина, должно пройти 14 дней после второй дозы вакцины.

Непал

Признаёт «Спутник V». Въезд без карантина.

ОАЭ

Признаёт «Спутник V» и «Спутник Лайт». В Абу-Даби привитым «Спутником V» не нужно проходить 10-дневный карантин.

Оман

Признаёт «Спутник V». Въезд разрешён только вакцинированным.

Палестина

Признаёт «Спутник V» и «Спутник Лайт». Послаблений при въезде нет.

Панама

Признаёт «Спутник V». Послаблений нет.

Португалия

Признаёт «Спутник V», но только на Мадейре — архипелаге и автономном регионе Португалии. Российские туристы, привитые «Спутником V» и переболевшие освобождены от сдачи ПЦР-теста по прилёте на архипелаг Мадейра (острова Мадейра и Порту-Санту).

Саудовская Аравия

Признаёт «Спутник V». Въезд разрешён только вакцинированным.

Северная Македония

Признаёт «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Вакцинированные освобождаются от ПЦР-тестов, нет ограничений для посещения заведений общественного питания.

Сейшелы

Признаёт «Спутник V». Послаблений нет.

Сербия

Признаёт «Спутник V». Послаблений нет.

Словения

Признаёт «Спутник V». Въезд без карантина.

Таджикистан

Признаёт «Спутник V». Въезд без ПЦР-тестов, должен пройти месяц после второй дозы вакцины.

Таиланд

Признаёт «Спутник V». Въезд без карантина в рамках «Песочницы».

Тунис

Признаёт все российские вакцины. Въехать могут только вакцинированные туристы.

Туркмения

Признаёт «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Вакцинированные могут въехать без справки на наличие антител. Сертификат считается действительным по истечении 42 дней после первой дозы вакцины.

Турция

Признаёт «Спутник V». Въезд без ПЦР-тестов, должно пройти 2 недели после второй дозы вакцины.

Узбекистан

Признаёт «Спутник V». Послаблений нет.

Филиппины

Признают «Спутник V». Вакцинированные проходят сокращённый карантин.

Хорватия

Признаёт «Спутник V». Въезд без ПЦР-тестов, должно пройти 14 дней после второй дозы вакцины.

Черногория

Признаёт «Спутник V». Въезд без ПЦР-тестов.

Чили

Признаёт «Спутник V». Вакцинированные туристы освобождаются от карантина.

Шри-Ланка

Признаёт все российские вакцины. Въезд без карантина, но обязателен ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета. Также не обязательно бронировать отели первого уровня (сертификат Safe & Secure).

Эквадор

Признаёт «Спутник V». Въезд разрешён только вакцинированным.

Эстония

Признаёт все российские вакцины. Въезд без ПЦР-тестов, разрешено въезжать с целью туризма.