В каких школах Якутии лучше всего кормят?

В рамках реализации национального проекта «Демография» в декабре 2020г. в Якутии проводился первый республиканский конкурс «Лучшая школьная столовая». Организатором конкурса являлось Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия). В условиях распространения новой коронавирусной инфекции мероприятие проведено в заочном формате. В конкурсе приняли участие 18 городских и 26 сельских школ республики. По итогам конкурса определены победители по 2 номинациям: «Лучшая столовая городской школы» — муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени М.И. Кершенгольца» городского округа «город Якутск»; «Лучшая столовая сельской школы» — Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жиганская средняя общеобразовательная школа» муниципального района «Жиганский национальный эвенкийский район». Победители регионального этапа станут участниками всероссийского конкурса.

Фото: Из архива SAKHALIFE.RU http://14.rospotrebnadzor.ru/ Источник:

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