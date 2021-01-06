06.01.2021
20:54
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Образование

В каких школах Якутии лучше всего кормят?

В рамках реализации национального проекта «Демография» в декабре 2020г. в Якутии проводился первый республиканский конкурс «Лучшая школьная столовая». Организатором конкурса являлось Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия).

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции мероприятие проведено в заочном формате. В конкурсе приняли участие 18 городских и 26 сельских школ республики.

По итогам конкурса определены победители по 2 номинациям:

«Лучшая столовая городской школы» — муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени М.И. Кершенгольца» городского округа «город Якутск»;

«Лучшая столовая сельской школы» — Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жиганская средняя общеобразовательная школа» муниципального района «Жиганский национальный эвенкийский район».

Победители регионального этапа станут участниками всероссийского конкурса.

Фото: Из архива SAKHALIFE.RU
Источник: http://14.rospotrebnadzor.ru/
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