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8 июля 2019, 11:21
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В каких кварталах Якутска отключат воду?

С 22:00 8 июля 2019 года до 6:00 9 июля 2019 года в связи с промывкой и дезинфекцией будет произведена временная остановка подачи холодной воды по водолинии «Водоузел №2 – котельная ЯГУ-1» (1-й участок). Под отключение попадают: кварталы 28, 29, 202, 203, 53, 125, А, Б, В, 1, 60, 63, 64, 67, 61, 57, 36, Залог.

 

С 22:00 9 июля 2019 до 6:00 10 июля 2019 года в связи с промывкой и дезинфекцией будет произведена временная остановка подачи холодной воды по водолинии «Водоузел №2 – Водоузел №4». Под отключение попадают: кварталы 36, 140, 141, 142, 128, 56, 62, 71, жилой дом №7 по улице Короленко, Дом печати, Институт водного транспорта, Дом правительства №2.

 

С 22:00 10 июля 2019 года до 6:00 11 июля 2019 года в связи с промывкой и дезинфекцией будет произведена временная остановка подачи холодной воды по водолинии «Водоузел №2 – котельная ЯГУ-1» (2-й участок). Под отключение попадают: кварталы Б, В, 1, 60, 63, 64, 67, 61, 57, 36, Залог.

Источник: Пресс-служба АО «Водоканал».
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