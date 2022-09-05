05.09.2022
15:42
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Путешествия & Отдых

В какие страны чаще всего летали из России этим летом?

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Tutu.ru выяснил, в какие страны чаще всего летали из России этим летом. По данным аналитиков, на заграничные направления у самостоятельных путешественников пришлось 13,3% спроса, основная его часть — на ближнее зарубежье. Средний чек за перелёт в страны ближнего зарубежья по итогам лета остался на уровне прошлого года — 27 314 рублей туда-обратно.

Больше всего перелётов совершалось в Таджикистан, на эту страну пришлось почти 20% спроса. Средний чек за билет составил порядка 27,7 тыс. рублей туда-обратно. Также в топ-3 вошли Киргизия и Армения, на них пришлось ещё около 30% перелётов, а средние чеки составили 23,3 тыс. рублей и 31 тыс. рублей туда-обратно соответственно. Кроме того, из стран ближнего зарубежья этим летом были популярны Узбекистан, Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Грузия.

Помимо стран ближнего зарубежья, в топ-10 по итогам лета вошли Турция и Израиль несмотря на достаточно высокие средние чеки за авиабилет — 45 тыс. рублей и 66 тыс. рублей в обе стороны соответственно.

Следом по популярности этим летом шли такие страны: Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Италия, Иран, Германия, Сербия, Испания, Греция, Кипр и Южная Корея. Аналитики Туту.ру отмечают, что на страны из топ-20 пришлось 97% спроса.

Топ-20 стран, куда летали летом 2022 года

Страна назначенияДоля пассажировСредний чек туда-обратно
Таджикистан19,83%27775
Киргизия18,23%23320
Армения12,96%30987
Узбекистан12,70%27082
Азербайджан9,74%40852
Турция7,60%44987
Беларусь6,17%13294
Казахстан5,73%30924
Грузия0,77%42374
Израиль0,66%65968
Египет0,63%41938
ОАЭ0,59%76329
Италия0,36%78284
Иран0,34%28123
Германия0,33%72662
Сербия0,29%72229
Испания0,22%94684
Греция0,20%73661
Кипр0,19%108404
Южная Корея0,18%107140

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

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