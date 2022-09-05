Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Tutu.ru выяснил, в какие страны чаще всего летали из России этим летом. По данным аналитиков, на заграничные направления у самостоятельных путешественников пришлось 13,3% спроса, основная его часть — на ближнее зарубежье. Средний чек за перелёт в страны ближнего зарубежья по итогам лета остался на уровне прошлого года — 27 314 рублей туда-обратно.

Больше всего перелётов совершалось в Таджикистан, на эту страну пришлось почти 20% спроса. Средний чек за билет составил порядка 27,7 тыс. рублей туда-обратно. Также в топ-3 вошли Киргизия и Армения, на них пришлось ещё около 30% перелётов, а средние чеки составили 23,3 тыс. рублей и 31 тыс. рублей туда-обратно соответственно. Кроме того, из стран ближнего зарубежья этим летом были популярны Узбекистан, Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Грузия.

Помимо стран ближнего зарубежья, в топ-10 по итогам лета вошли Турция и Израиль несмотря на достаточно высокие средние чеки за авиабилет — 45 тыс. рублей и 66 тыс. рублей в обе стороны соответственно.

Следом по популярности этим летом шли такие страны: Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Италия, Иран, Германия, Сербия, Испания, Греция, Кипр и Южная Корея. Аналитики Туту.ру отмечают, что на страны из топ-20 пришлось 97% спроса.

Топ-20 стран, куда летали летом 2022 года