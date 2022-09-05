В какие страны чаще всего летали из России этим летом?
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Tutu.ru выяснил, в какие страны чаще всего летали из России этим летом. По данным аналитиков, на заграничные направления у самостоятельных путешественников пришлось 13,3% спроса, основная его часть — на ближнее зарубежье. Средний чек за перелёт в страны ближнего зарубежья по итогам лета остался на уровне прошлого года — 27 314 рублей туда-обратно.
Больше всего перелётов совершалось в Таджикистан, на эту страну пришлось почти 20% спроса. Средний чек за билет составил порядка 27,7 тыс. рублей туда-обратно. Также в топ-3 вошли Киргизия и Армения, на них пришлось ещё около 30% перелётов, а средние чеки составили 23,3 тыс. рублей и 31 тыс. рублей туда-обратно соответственно. Кроме того, из стран ближнего зарубежья этим летом были популярны Узбекистан, Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Грузия.
Помимо стран ближнего зарубежья, в топ-10 по итогам лета вошли Турция и Израиль несмотря на достаточно высокие средние чеки за авиабилет — 45 тыс. рублей и 66 тыс. рублей в обе стороны соответственно.
Следом по популярности этим летом шли такие страны: Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Италия, Иран, Германия, Сербия, Испания, Греция, Кипр и Южная Корея. Аналитики Туту.ру отмечают, что на страны из топ-20 пришлось 97% спроса.
Топ-20 стран, куда летали летом 2022 года
|Страна назначения
|Доля пассажиров
|Средний чек туда-обратно
|Таджикистан
|19,83%
|27775
|Киргизия
|18,23%
|23320
|Армения
|12,96%
|30987
|Узбекистан
|12,70%
|27082
|Азербайджан
|9,74%
|40852
|Турция
|7,60%
|44987
|Беларусь
|6,17%
|13294
|Казахстан
|5,73%
|30924
|Грузия
|0,77%
|42374
|Израиль
|0,66%
|65968
|Египет
|0,63%
|41938
|ОАЭ
|0,59%
|76329
|Италия
|0,36%
|78284
|Иран
|0,34%
|28123
|Германия
|0,33%
|72662
|Сербия
|0,29%
|72229
|Испания
|0,22%
|94684
|Греция
|0,20%
|73661
|Кипр
|0,19%
|108404
|Южная Корея
|0,18%
|107140
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