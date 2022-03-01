В какие «мужские» профессии допустили женщин?

Обновленный перечень производств, работ и должностей, где ограничивается труд женщин, вступил в силу в России с 1 марта. Теперь для женщин стали доступны профессии авиационных механиков, инженеров по техническому обслуживанию самолетов и вертолетов. Кроме того, упрощен механизм, позволяющий женщинам работать даже по тем профессиям, которые включены в ограничительный перечень. Теперь не требуется положительное заключение государственной экспертизы условий труда в качестве подтверждения безопасных условий труда. Достаточно результатов проведения специальной оценки условий труда.

«Выпускницы уже этого года подпадают под действие обновленного списка разрешенных для женщин профессий. Конечно, это касается и выпускниц прошлых лет, которые как раз и стали главными инициаторами в обновлении списка запрещенных для женщин профессий», — пояснила ТАСС глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.Святенко. Данные изменения в списке профессий коснутся тысяч женщин.

Ранее Святенко обратилась в Минтруд РФ с инициативой расширить перечень доступных для женщин профессий. По ее словам, несправедливо запрещать женщине устраиваться на работу по полученной специальности.