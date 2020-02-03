В Кадастровой палате рассказали, какие документы «забывали» якутяне

В 2019 году якутяне «забыли» забрать около 7,5 тыс. документов на недвижимость. Сегодня в Кадастровой палате по Республике Саха (Якутия) хранится почти 11,2 тыс. «невостребованных» документов на недвижимость.

Прием документов для проведения кадастрового учета и регистрации права собственности, а также выдача подтверждающих документов по итогам оказания учетно-регистрационных услуг проводятся через МФЦ. Готовые к выдаче документы на недвижимость хранятся в офисе Многофункционального центра 90 календарных дней. Если по каким-то причинам заявитель или его законный представитель в течение трех месяцев не явится за ними, «забытые» документы на недвижимость передаются в Кадастровую палату Якутии.

Всего на конец 2019 года только через МФЦ подано более 145,0 тыс. заявлений о проведении учетно-регистрационных действий, а также о выдаче сведений об объектах недвижимого имущества. По итогам оказания услуг около 7,5 тыс. «невостребованных» в МФЦ документов на недвижимость переданы в Кадастровую палату.

В настоящее время на хранении в Кадастровой палате Якутии находится более 11,2 тыс. «забытых» документов. В основном это правоудостоверяющие и правоустанавливающие документы на объекты недвижимого имущества, которые были подготовлены по итогам оказания государственных услуг, но так и остались не востребованы заявителями.

Самыми «непопулярными» у получателей оказались документы для сделок с недвижимостью: договоры купли-продажи, дарения, мены, аренды, акты передачи, согласия, платежные документы. Большинство из них – экземпляры продавцов недвижимости. Кроме того, граждане часто «забывают» получить уведомления об отказе или приостановке кадастрового учета и других учетно-регистрационных действиях, оригиналы межевых и технических планов.

Закон устанавливает четкие сроки для проведения учетно-регистрационных действий с недвижимостью, благодаря чему можно заранее знать время получения определенной госуслуги. Так, выписку сведений из ЕГРН можно получить в офисе МФЦ через пять рабочих дней. Подтверждающие документы о кадастровом учете будут готовы через семь рабочих дней после подачи заявления, срок регистрации права собственности занимает не более девяти рабочих дней, а для единой процедуры учета и регистрации требуется не более 12 рабочих дней. Такие же сроки действуют и для оформления недвижимости по экстерриториальному принципу.

Кроме того, отделения МФЦ отправляют заявителям смс-оповещения о том, что документы готовы к выдаче.

Получить «невостребованные» документы можно в день обращения – в офисах территориального и межрайонного отделов Кадастровой палаты по РС(Я), по месту хранения документов. Выдача невостребованных документов осуществляется независимо от местонахождения объекта недвижимости — по экстерриториальному принципу. То есть, находясь, например, в городе Москве, можно на месте запросить неполученные вовремя документы по объекту недвижимости в городе Якутске. В этом случае заявитель получит оповещение, что документы поступили в выбранный филиал. Забрать их нужно будет в течение 30 дней.

Стоит отметить, что сегодня многие госуслуги в сфере недвижимости можно получить в электронном виде не выходя из дома. Например, новый онлайн-сервис Федеральной кадастровой палаты за считанные минуты выдает пользователю выписку сведений из Единого госреестра недвижимости. Распечатать полученную выписку можно самостоятельно – электронная подпись делает документ юридически равным бумажному. Возможность получать документы в электронном виде также гарантирует, что документы не окажутся по тем или иным причинам «забытыми» в пункте выдачи.