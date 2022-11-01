В кабинете флюорографии у женщины украли телефон

В г. Нерюнгри полицейские установили подозреваемую в совершении кражи смартфона у посетительницы поликлиники.

В дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району с заявлением о краже обратилась жительница г. Нерюнгри. Потерпевшая пояснила, что пришла в поликлинику. Пока она была в кабинете флюрографии неизвестный похитил у неё мобильный телефон стоимостью около 70 000 рублей.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к краже 54-летней женщины, ранее судимой за имущественное преступление.

Установлено, что подозреваемая в тот день тоже находилась в поликлинике и обратила внимание на женщину, которая прошла в кабинет флюрографии, оставив сумку на скамейке в месте для переодеваний. Подозреваемая заглянула в медицинский кабинет и убедилась, что потерпевшей делают снимок. Воспользовавшись этим, злоумышленница похитила из чужой сумки смартфон и скрылась. Похищенный мобильный телефон изъят и после проведения всех необходимых процессуальных действий будет возвращен законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.