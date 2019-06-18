В известный магазин Якутска пришла проверка

Управлением госстройжилнадзора РС(Я) проведена проверка специализированного магазина «Звезда» на предмет перепланировки и незаконного отчуждения общедомового имущества. Поводом для проверки послужило обращение собственника жилого помещения в многоквартирном доме, где на первом этаже расположен магазин. Заявитель указал, что правообладатель имеет в собственности четыре квартиры, которые использует не по назначению, кроме того возможно в одной из них произведена незаконная перепланировка. Также в заявлении было указано, что магазин незаконно в единоличном порядке использует общедомовое имущество.

В ходе проверки установлено, что магазин «Звезда» расположен на первом этаже многоквартирного дома 34 по ул. Лермонтова в г. Якутске. Торговое помещение размещено в двух квартирах (№2,3) и оформлены как нежилые помещения. Квартиры №1 расположенная на первом этаже и кв. №4 – на втором используются не по назначению, а именно со слов представителя маг. «Звезда», являются складскими помещениями. Также проверкой выявлен факт незаконного отчуждения общедомового имущества, в тамбуре и на первом этаже под лестницей оборудованы кладовки, в которых храниться имущество магазина. В самом тамбуре проходит общедомовая канализационная труба, однако доступ к ней закрыт. Кроме того из-за установки двери кладовки на первом этаже доступ к части батареи отсутствует, обе кладовки завалены вещами.

Проверка будет продолжена и по ее итогам собственнику квартир №1,4 будет выдано предписание на использование помещений по назначению в соответствии со ст. 17 Жилищного кодекса РФ и предписание на проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу пользования общедомовым имуществом (кладовые) в соответствии со ст. 44 Жилищного кодекса РФ с предоставлением доступа к местам общего пользования (кладовые), где расположено внутридомовое инженерное оборудование, для обслуживания управляющей организацией.

Управление госстройжилнадзора РС(Я) разъясняет, что в соответствии с ч. 1 ст. 22 Жилищного кодекса РФ перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение допускается с учетом соблюдения требований ЖК РФ и законодательства о градостроительной деятельности. Перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми (ч. 3 ст. 22 ЖК РФ). Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение осуществляется органом местного самоуправления.

Для перевода жилого помещения в нежилое помещение требуется представить документы: заявление о переводе помещения; правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения); поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения).

С 29 мая 2019 года в связи с изменениями в жилищном законодательстве необходимыми условиями для перевода жилого помещения в нежилое являются решение общего собрания собственников помещений в МКД и письменное согласие всех собственников помещений, примыкающих к переводимому помещению. Также, согласно нововведений, при проведении общего собрания собственников теперь в первую очередь будет учитываться мнение собственников помещений, находящихся в одном подъезде с переводимым помещением. Собрание собственников будет правомочно (иметь кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме, в подъезде которого расположено переводимое помещение, обладающие более чем двумя третями голосов от общего числа голосов таких собственников. А решение будет принято, если большинство собственников этого подъезда проголосуют за перевод жилого помещения в нежилое.

Кроме того, согласно требованиям жилищного законодательства для отчуждения части общего имущества собственников многоквартирного дома, требуется согласие всех собственников помещений в доме, оформленное протоколом общего собрания (ст. 40 ЖК РФ).

Таким образом, перевод жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме, отчуждение мест общего пользования возможен только при соблюдении интересов всех собственников жилых помещений.