27.07.2020
22:46
300
Общество
В известном ТЦ Якутска случилось…
В ТРК Туймаада выключают некоторые эскалаторы. Для экономии электричества ?
.
Фото и видео из присланного
Источник: https://www.instagram.com/p/CDJR0aboLp1/
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