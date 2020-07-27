В известном ТЦ Якутска случилось…

В ТРК Туймаада выключают некоторые эскалаторы. Для экономии электричества ? . Фото и видео из присланного

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