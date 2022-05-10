В июне Якутия будет в зоне риска лесных пожаров

Республику ожидает сложная пожароопасная ситуация в лесах в июне 2022 года, об этом заявил глава Минприроды России Александр Козлов, передает телеканал «Якутия 24».

«На июнь в зоне риска будет традиционно Якутия и север Красноярского края», — сказал он, перечисляя регионы в ходе совещания у президента РФ.

Так, до конца мая обстановка с природными пожарами будет сложной на юге Новосибирской, в Омской, Томской, Кемеровской и Иркутской области, в Красноярском и Забайкальском крае, Алтае, Туве, Забайкалье, на Урале и Поволжье. Этому будет способствовать погода без осадков и ветер до 10-17 м/с.