10.05.2022
21:04
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Природа
В июне Якутия будет в зоне риска лесных пожаров
Республику ожидает сложная пожароопасная ситуация в лесах в июне 2022 года, об этом заявил глава Минприроды России Александр Козлов, передает телеканал «Якутия 24».
«На июнь в зоне риска будет традиционно Якутия и север Красноярского края», — сказал он, перечисляя регионы в ходе совещания у президента РФ.
Так, до конца мая обстановка с природными пожарами будет сложной на юге Новосибирской, в Омской, Томской, Кемеровской и Иркутской области, в Красноярском и Забайкальском крае, Алтае, Туве, Забайкалье, на Урале и Поволжье. Этому будет способствовать погода без осадков и ветер до 10-17 м/с.
Фото: ГоскомОБЖ Якутии
Источник: Якутия 24
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