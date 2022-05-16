В июне в Якутске состоится конференция по Демографическому развитию Дальнего Востока и Арктики

23-24 июня в Якутске состоится VII Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики». Аспекты проведения мероприятия рассмотрены сегодня на заседании оргкомитета у вице-премьера Правительства республики Ольги Балабкиной.

«На конференции будут подведены промежуточные итоги реализации Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года и национального проекта «Демография», выработаны дополнительные предложения по поддержке семей с детьми и мероприятий на поддержание активного долголетия граждан старшего поколения», – отметила Ольга Балабкина.

На пленарном заседании «Демография»: Благополучие граждан от рождения до старости как основа Демографического развития» обсудят вопросы сохранения традиционных семейных ценностей в условиях современных реалий, формирования целостной системы поддержки семей с детьми в регионах страны и комплексного подхода к повышению качеств жизни семей с детьми.

Министр труда и социального развития республики Елена Волкова сообщила, что с участием федеральных и региональных экспертов состоятся три панельные сессии. Одна из них посвящена теме повышения доходов населения, что особенно актуально в условиях санкций. В рамках этой панельной сессии планируется обсудить вопросы построения эффективной системы по выводу граждан из трудной жизненной ситуации, повышения реальных доходов населения, реализации социальных контрактов.

Ещё одной ключевой темой для обсуждения станет вопрос сопровождаемого проживания инвалидов и лиц с метальными расстройствами, который в качестве эксперимента реализуется в Якутии. Задача этого проекта – адаптировать людей к проживанию дома или в условиях, близких к домашним.

На панельной сессии «Региональные аспекты решения вопросов сохранения и укрепления здоровья трудоспособного населения» представят практику решения вопросов сохранения и укрепления здоровья на рабочих местах.

Кроме того, в рамках Всероссийской конференции заявлено проведение стратегической сессии по трём направлением – «Семейные ценности – приоритет демографической политики на Дальнем Востоке», «Продолжительность жизни и активное долголетие как фактор демографического роста: успешный опыт дальневосточников» и «Заработная плата, социальный контракт, социальные выплаты: как сохранить уровень жизни семьи при рождении детей?» и проведение круглого стола «О развитии стационарозамещающих технологий в сфере социального обслуживания населения».

Также во время проведения конференции будут работать мастер-классы, состоится торжественная выписка новорожденных, Парад спортивных мам, будут представлена работа общественных организаций по самым различным направлениям.

Напомним, организаторами VII Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики» являются Аппарат полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики совместно с Правительством Республики Саха (Якутия). В мероприятии примут участие руководители федеральных и региональных органов власти, эксперты, деятели науки и общественности, институты развития.