08.06.2022
19:09
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Якутия

В июне изменен график доставки пенсии

Из-за выходного праздничного дня 12 июня управление федеральной почтовой связи республики временно изменило график доставки пенсий и иных социальных выплат в июне. В Пенфонде по Якутии сообщили ЯСИА, когда доставят выплаты.

В городе Якутске и его пригородах доставка за 12 число будет осуществлена, начиная с 9 июня 2022 года.
В улусах (районах) выплата пенсий и иных социальных выплат ПФР пройдёт по графику:
10.06.2022 – за 10 и 12 числа;
11.06.2022 – за 11 и 13 числа;
12.06.2022 – выходной праздничный день;
13.06.2022 – выходной день;
14.06.2022 и далее – по установленному графику.
Более 186 тысяч пенсионеров в Якутии с 1 июня получат повышенные пенсии

Фото: Пресс-служба ПФР Якутии
Источник: ЯСИА

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