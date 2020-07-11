В июне 117 жителей Якутска укушены собаками

Михаил Черосов: Легко любить животных на расстоянии, труднее заниматься ими конкретно

Окружная администрация Якутска не может определиться с выбором владельца Пункта передержки животных

После известных событий, которые произошли в Якутске с проникновением зоозащитников на карантинную территорию, было принято решение о безвозмездной передаче ППЖ Якутскому городскому фонду защиты животных.

26 июня распоряжением департамента имущественных и земельных отношений Пункт передержки был передан Якутскому городскому фонду помощи животным. Однако 9 июля фонд отказался от своих обязательств. Никто из участников фонда не прокомментировал свое решение. Сотрудники администрации сообщили в СМИ о том, что волонтеры могли отказаться из-за негатива, вылившегося в сети.

«Необходимо контролировать численность безнадзорных животных. В последнее время под влиянием общественности начались процедуры по их учету и регистрации. Стали отмечать стерилизованных собак желтой меткой. Это значит какие-то сдвиги происходят, но этого мало. Когда же владельцы животных станут регистрировать своих питомцев как полагается? Для этого нужно принять определенные правила по учету всех домашних и безнадзорных животных, сделать нормативную базу отвечающую сегодняшним реалиям. Я всегда говорил, и снова напоминаю, что хорошо было бы использовать опыт советских времен, когда каждое животное было регистрировано по жетону. И на каждом жетоне вбивался определенный номер. Это просто и не затратно», — рассказал Михаил ЧЕРОСОВ, региональный координатор проекта “Чистая страна” Партии “Единая Россия”, доктор биологических наук.

Как он отметил, что с введением муниципального сбора на домашних животных все вновь родившиеся питомцы могли бы регистрироваться. Учет данных с рождения до смерти должно быть зафиксировано. «Пока же порядок учета на федеральном уровне не зафиксирован, необходимо ввести временный свод правил. Идея вполне осуществима. На сегодня федеральное законодательство многое возлагает на регионы и на муниципалитеты», – отметил Черосов.

По словам руководителя департамента ЖКХ Якутска Дины НИКОЛАЕВОЙ, для Пункта передержки животных администрация подписала соглашение с департаментом ветеринарии об исполнении полномочий по безнадзорным животным. «До нас доведены 23 млн 400 тыс. рублей. Они идут на осуществление следующих полномочий в течение года: отлов, содержание, стерилизация, вакцинация, маркирование и отпуск в среду», — рассказала она.

«Городской округ выполнил то, что просили зоозащитники и даже финансирование определил. Но как видим, на деле выходит совсем по-другому. Легко любить животных на расстоянии, труднее заниматься ими конкретно. Пока же угроз со стороны агрессивных «бывших» домашних питомцев достаточно много», — подчеркнул Михаил Черосов.

Между тем, как передает телеканал «Якутия 24», за июнь месяц собаки покусали 117 жителей Якутска, 44 из них — дети. Отмечается, что большие своры собак гуляют в районах ГРЭСа, Сайсарского и Строительного округов, Белого озера, 17 квартала, а также в микрорайонах Марха и Хатассы, представляя определенную угрозу для жителей города.