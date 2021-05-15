В Историческом парке выставлены костюмы из «Тыгын Дархана»

Сегодня, 15 мая, в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» в Историческом парке «Россия – Моя история» открылась выставка костюмов и реквизитов художественного фильма 2020 года «Тыгын Дархан». Режиссером данной киноленты является Никита Аржаков, фильм снят по мотивам романа Василия Яковлева – Далана.

Организаторами выставки являются Национальный центр аудиовизуального наследия народов Якутии им. И.С. Жараева и музейный комплекс «Моя история».

На выставке посетители смогут увидеть костюмы таких персонажей кинофильма, как дочери Тыгына Тыасааны, его отца Мунньан Дархана, супруги Аабый, боотура из клана Лёгёй, хангаласского боотура и сына Лёгёя Чинэдэ Боотура.

Костюмы предоставлены из фонда кинокомпании «Сахафильм».

Выставка бесплатная.