В историческом парке пройдет акция «Ночь музеев»

Ежегодная всероссийская акция в историческом парке «Россия – Моя история» пройдет 21 мая. В течение дня парк будет работать в обычном режиме, а с 18:00 для гостей и посетителей начнется культурная программа.



В программе мероприятий:

18:00 – 18:30 — лекция на тему «Роль Личности в становлении Якутской АССР» от к.и.н. Яковлева Айтала Игоревича.

18:30 – 19:00 — лекция на тему «Украшения периода архаики» от к.и.н. Яковлевой Капитолины Максимовны.

18:00 – 20:30 — Мастер класс по созданию кукол из папье-маше от Елены Атласовой (платно). Предварительная запись по номеру телефона: +7 914 268-13-15.

18:30 – 20:00 — Мастер класс от художника-живописца и графика, члена Союза художников России Ирины Мекумяновой «Акварельные истории» и «Сотвори себе друга» (платно). Предварительная запись по номеру телефона: +7 914 268-13-15.

18:30 – 19:25 — Показ фильма «Сто лет мечты», повествующего о становлении новой свободной Якутии. Премьера фильма состоялась накануне празднования 100-летия ЯАССР 26 апреля. Кинокартина режиссера Никиты Аржакова, созданная по сценарию драматурга Василия Харысхала и известного историка Андриана Борисова.

19:30 – 20:00 – Уникальная возможность посетить экскурсию по выставке «Современная история Якутии» от создателя контента выставки, доктора исторических наук – Бояковой Сарданы Ильиничны. Количество мест ограничено. Предварительная запись по номеру телефона: +7 924 664-67-24.

С 20:00 часов в завершение акции в конференц-зале Исторического парка пройдет аукцион картин якутских художников и студентов АГИКИ. Мероприятие проведет известный режиссер, потомственный театральный деятель, преподаватель кафедры оперного искусства и оперной студии АГИКИ Карл Сергучев. Среди экспонатов на продажу выставлены работы Ольги Скориковой, Александры Бочкаревой-Иннокентьевой, Миры Аргуновой, Эдиты Степановой, Айны Курц, Дьулустана Бойтунова, Галины Окоемовой и других.



Не пропустите «Ночь музеев» в историческом парке «Россия – Моя история». Все действующие выставки после 18:00 21 мая в рамках акции «Ночь музеев» бесплатные.



Ждем Вас по адресу ул. Ксенофонта Уткина, д. 5., телефон для справок: 40-35-97.



