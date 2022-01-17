В историческом парке открылась выставка ботанической иллюстрации

В историческом парке «Россия – Моя история» состоялось торжественное открытие Фестиваля знаний «Зимний сад – Winter@Garden» и выставки «Песнь цветов и моря. На дальних берегах». Выставка будет работать по 28 февраля в лектории «Россия – моя история».

Фестиваль способствует комплексному восприятию различных направлений исследований и творчества, развивает художественное восприятия любого объекта в условиях научного интереса. Программа продлится по 19 февраля. Каждые субботу и воскресенье в лектории Исторического парка будет функционировать площадка «SCI-ART. Наука и искусство», где пройдут научно-популярные лекции, семинары по разным направлениям: наукам о Земле, этнографии, биологии, географии и экологии. Гостям представят выставку ботанической иллюстрации, картины, на которых изображено море. Экспозиции являются произведениями художественного искусства, выполненными в различных техниках: акварель, пастель, чернила и карандаш.

Для детей состоятся образовательные и развлекательные мероприятия. Школьникам расскажут о семи шагах для экологичного образа жизни, проведут мастер-класс по изготовлению эко-брелока, пояснят, как снизить отходы семьи в десять раз, также их ознакомят с этимологией растений и цветов из видеоигр. Фестиваль пройдет в очно-заочном формате. Программа мероприятий на сайте myhistorypark.ru

На открытии с приветственным словом выступили директор Ботанического сада СВФУ Наталья Иванова, заместитель директора Исторического парка «Россия – Моя история» Марианна Дьячковская, главный специалист Департамента по водным отношениям и экологическому просвещению Нюргуяна Гуринова, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по земельным отношениям Сахамин Афанасьев, первый заместитель министерства экологии, природным ресурсам и экологии Семен Яковлев, директор Института естественных наук Василий Колодезников, проректор по науке и инновациям Северо-восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Евгений Соловьев, д.б.н., главный научный сотрудник, руководитель группы геоботаники отдела ботанических исследований Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Михаил Черосов.

Организаторами выступают Ботанический сад СВФУ, Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» и Ассоциация содействия развитию культуры и искусства «Творческий союз» Москвы. «Зимний сад – Winter@Garden» проходит в рамках комплексной научно-образовательной программы «@Garden».