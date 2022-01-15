В историческом парке открылась выставка ботанической иллюстрации и марины

Сегодня в Историческом парке «Россия – Моя история» состоялось торжественное открытие Фестиваля знаний «Зимний сад – Winter@Garden» и выставки «Песнь цветов и моря. На дальних берегах».

На открытии с приветственным словом выступили Наталья Иванова — директор Ботанического сада СВФУ, Марианна Дьячковская — заместитель директора Исторического парка «Россия – Моя история», Нюргуяна Гуринова, главный специалист Департамента по водным отношениям и экологическому просвещению, Сахамин Афанасьев — председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по земельным отношениям, Семен Яковлев — первый заместитель министерства экологии, природным ресурсам и экологии, Василий Колодезников – директор Института естественных наук, Евгений Соловьев — проректор по науке и инновациям Северо-восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, Михаил Черосов — д.б.н., главный научный сотрудник, руководитель группы геоботаники отдела ботанических исследований Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.

Фестиваль способствует комплексному восприятию различных направлений исследований и творчества, развивает художественное восприятия любого объекта в условиях научного интереса. Программа мероприятий начинается с 16 января и заканчивается 19 февраля. Каждые субботу и воскресенье в лектории Исторического парка в рамках мероприятия будет функционировать площадка «SCI-ART. Наука и искусство» – здесь пройдут научно-популярные лекции, семинары по разным направлениям: наукам о Земле, этнографии, биологии, географии и экологии.

Гостям фестиваля представят выставку ботанической иллюстрации и марины – картины, на которых изображено море – «Песни моря и цветов. На дальних берегах». Экспозиции являются произведениями художественного искусства, выполненными в различных техниках: акварель, пастель, чернила и карандаш. Работы выставки позволят посетителю увидеть необыкновенную красоту растений и морских пейзажей, отмечают организаторы.

Выставка будет работать с 15 января по 28 февраля в лектории Мультимедийного исторического парка «Россия – моя история».

Кроме того, организаторы подготовили для детей образовательные и развлекательные мероприятия. Так, школьникам расскажут о семи шагах для экологичного образа жизни, проведут мастер-класс по изготовлению эко-брелока, пояснят, как снизить отходы семьи в десять раз, также их ознакомят с этимологией растений и цветов из видеоигр.

Фестиваль пройдет в очно-заочном формате. Организаторами выступают Ботанический сад СВФУ, Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» и Ассоциация содействия развитию культуры и искусства «Творческий союз» Москвы. «Зимний сад – Winter@Garden» проходит в рамках комплексной научно-образовательной программы «@Garden».

Программа мероприятий на 16 января 2022 года в лектории исторического парка «Россия – Моя История»:

11.00 – Юрий Георгиевич Данилов, СВФУ, советник ректора, «Изменение климата и его влияние на природу и деятельность человека на примере Якутии»;

12.00 – Наталья Николаевна Захарова, ДДТ им. Ф.И. Авдеевой, МК «Теплая снежинка в технике мокрого валяния»;

13.00 – Виктор Валерьевич Никифоров, ДДТ им. Ф.И. Авдеевой, МК «Зимние узоры: рисование гуашью»;

15.00 – Алена Александровна Аргунова, Валерия Игоревна Пермякова, СВФУ, «7 простых шагов для экологичного образа жизни»

Программу мероприятий уточняйте на сайте https://myhistorypark.ru/?city=yak, а также в инстаграм-аккаунтах исторического парка «Россия – Моя история» @my_history_ykt и Ботанического сада СВФУ @botsad_nefu.