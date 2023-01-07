В исправительных учреждениях Якутии отметили Рождество

В день Рождества Христова в православных храмах и молитвенных комнатах, расположенных в исправительных учреждениях региона, организованы молебны, во время которых зачитано Рождественское послание архиепископа Якутского и Ленского Романа.

Осужденным раздали рождественские угощения: конфеты и печенье от помощника начальника УФСИН по организации работы с верующими иеромонаха Макария (Золотавина), Алданского благочиния Якутской и Ленской епархии Русской Православной Церкви и АК «Железные дороги Якутии».

Кроме этого, осужденные завершают работу над созданием рождественских вертепов и написанием рождественских рисунков для последующего участия в конкурсе между учреждениями. Идут праздничные концерты.

Такие мероприятия положительно влияют на осужденных, укрепляют веру и дают возможность еще раз задуматься о духовных ценностях.