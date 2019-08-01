В исправительной колонии Якутии состоялся турнир по футболу среди осужденных

Спортивные мероприятия на базе исправительной колонии № 6 проводятся регулярно. Таким образом, администрация учреждения осуществляет пропаганду здорового образа жизни среди осужденных и привлекает их к занятию спортом.

Ежегодный турнир по футболу состоялся на базе исправительной колонии № 6. В соревнованиях приняли участие команды исправительных колоний № 1,3,6,7, колонии-поселения № 2 и следственного изолятора.

Путем жеребьёвки между капитанами команд был определен порядок встреч отборочного турнира, по итогам которого состоялись полуфинальные и финальные игры.

Матчи проходили в два тайма продолжительностью 10 минут с перерывом продолжительностью 5 минут.

По итогам соревнований со счетом 3:2 победу одержала команда исправительной колонии № 6, ставшая обладателем кубка за первое место.

Второе место — команда исправительной колонии № 1, третье место — команда следственного изолятора.

Все участники и победители турнира награждены дипломами и призами.

Спортивные мероприятия в исправительной колонии № 6 проводятся регулярно. Таким образом, администрация учреждения осуществляет пропаганду здорового образа жизни среди осужденных и привлекает их к занятию спортом.