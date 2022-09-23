В исправительной колонии освоен новый вид выпускаемой продукции

В целях создания новых рабочих мест для трудоустройства осужденных в исправительных учреждениях расширяют линейку выпускаемой продукции.

Так, в исправительной колонии № 1 освоено производство нового вида мебели – кровати из ЛДСП на металлическом каркасе.

Кровати изготовлены для центра хозяйственного сервисного обеспечения МВД по Республике Саха (Якутия). В соответствии с контрактом на сумму около 700 тыс. руб. для данного заказчика также будут поставлены офисные тумбы и шкафы.