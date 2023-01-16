В исправительной колонии № 6 состоялось открытие Дома Арчы

Строительство Дома Арчы в исправительной колонии № 6, расположенной в поселке Мохсоголлох, велось в целях повышения эффективности воспитательной работы с осужденными, религиозного просвещения и духовного развития через добровольное приобщение к традиционной якутской религии Аар Айыы.

В торжественном открытии Дома Арчы приняли участие заместитель начальника УФСИН Владимир Игнаткин и другие сотрудники, помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими иеромонах Макарий (Золотавин), депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Павел Ксенофонтов, председатель Общественного совета при УФСИН Марина Платонова, осужденные.

Для проведения церемонии был приглашен алгысчит Александр Друзьянов, который провел традиционный якутский обряд благословления Алгыс, сопровождающийся игрой на хомусе.

Павел Ксенофонтов поздравил сотрудников и осужденных с открытием культового объекта и вручил заместителю начальника исправительной колонии № 6, курирующему воспитательную работу с осужденными, Почетную грамоту комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) за высокий профессионализм и добросовестный труд.

Завершилось мероприятие исполнением осужденными песни о любви к родной якутской земле.

Отметим, что во всех исправительных учреждениях региона имеются православные храмы, мечети, дома Арчы либо молитвенные комнаты.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)