В исправительной колонии № 6 озаботились судьбой алко и наркозависимых осужденных

В целях стимулирования правопослушного поведения среди осужденных, формирования добровольного и мотивированного отказа от вредных привычек в учреждениях УФСИН реализуется ведомственная программа социально-психологической работы с лицами, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость.

В исправительной колонии № 6 для таких осужденных создана особая среда, в которой имеются возможности для физического оздоровления и нравственного развития. С ними работают психологи, начальники отрядов, медицинские и социальные работники, сотрудники оперативной и режимной служб.

Кроме этого, к участию в реабилитационных мероприятиях привлекаются представители региональных общественных и медицинских организаций.

В эти дни в учреждении состоялся круглый стол, в котором приняли участие сотрудники исправительной колонии № 6: заместитель начальника Нюргустан Соломонов, специалист по социальной работе Малика Юртаева, врио начальника отдела воспитательной работы с осужденными Алексей Васильев и представители общественных организаций: председатель Якутского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Общее дело» Елена Колесникова, представитель автономной некоммерческой организации «Байкальский центр поддержки трезвости» Игорь Данилов.

В своих выступлениях они подчеркнули значимость и эффективность внедрения ведомственной программы, отметив то, что у ее участников – осужденных, находящихся в состоянии ремиссии, повысилась мотивация к участию в мероприятиях и восстановлению социальных связей. Они ведут тетради самоподготовки для записи лекционных и самостоятельно изученных материалов, а также индивидуальный дневник самоанализа.

После чего присутствующие наметили перечень организуемых просветительских лекций, бесед, спортивных и иных мероприятий на ближайшую перспективу.