В исправительной колонии № 1 после ремонта открылась комната Арчы

С желанием покаяться и начать новую жизнь в молитвенную комнату приходят осужденные. Они могут не только просто побыть в тишине – наедине с собой, но и ознакомиться с историей религии коренных народов Якутии, принять участие в обрядах очищения или благословения.

В исправительной колонии № 1 после ремонта открылась молитвенная комната Арчы. Ее внутреннее убранство выполнено в национальном стиле. Для проведения церемонии был приглашен алгысчыт Иван Васильев.

С желанием покаяться и начать новую жизнь сюда приходят осужденные. Они могут не только просто побыть в тишине – наедине с собой, но и ознакомиться с историей религии коренных народов Якутии, принять участие в обрядах очищения или благословения.

Системное проведение религиозных мероприятий и бесед со священнослужителями, способствующих исправлению осужденных и формированию духовных ценностей, стало традицией. Православные храмы и молитвенные комнаты, мечети, дома Арчы имеются во всех исправительных учреждениях региона.