В ИРОиПК прошла чат-конференция к 100-летию дошкольного образования

21 января 2020 года в Институте развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II в рамках январского совещания состоялась чат-конференция «Освещение деятельности консультационно-методических центров в Республике Саха (Якутия)» по реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» для пилотных площадок консультативно-методических центров дошкольных образовательных организаций муниципальных районов и городских округов.

Целью проведения чат-конференции явилось обсуждение проблемных вопросов организации деятельности и функционирования центров по оказанию психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста. Участвовала 21 пилотная площадка в очном режиме и почти все улусные КМЦ Республики Саха (Якутия).

Чат-конференцию провели Лебедева Надежда Николаевна, к.п.н., заведующая кафедрой дошкольного образования ИРОиПК, и доцент кафедры Слепцова Мария Николаевна.

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В первой части конференции заместитель директора «Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» Ольга Иннокентьевна Михалева, к.п.н., ознакомила участников с ходом реализации Гранта из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в целях обеспечения реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования». Также она ознакомила с предстоящей деятельностью Регионального сетевого центра, созданного на базе «Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» с республиканскими пилотными площадками, по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, имеющим детей.

Таким образом, общей целью сетевого взаимодействия становится создание условий, направленных на повышение компетентности родителей в области воспитания и развития детей, а именно, создание необходимого информационного и мотивационного поля ранней психолого-педагогической помощи, активное включение родителей ребенка в целенаправленный развивающий процесс через кооперацию организаций независимо от организационно-правовых форм.

Лебедева Н.Н. отметила, что для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: оказание методической, психолого-педагогической, и консультативной помощи родителям (законным представителям) в обеспечении условий для развития, воспитания и обучения ребенка; информирование родителей (законных представителей) об оказании квалифицированной помощи ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями; поддержка и создание условий для развития родительских сообществ, некоммерческих организаций; проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей, создание условий для формирования полноценной эмоциональной сферы ребенка; повышение квалификации педагогических работников и специалистов по вопросам развития родительской компетентности, ответственного родительства.

Во второй части чат-конференции участники конференции представили свой опыт работы: МО «Чурапчинский улус», МБДОУ центр коррекции речи детский сад «Березка» о ресурсном центре поддержки родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. МР «Нюрбинский район» МБДОУ детский сад №3 «Малышок» представил проект «Модель оказания консультативной-методической помощи родителям детей до 3 лет в условиях функционирования районного сетевого центра «Күбэйэ»; МР «Вилюйский улус (район)» МБДОО ЦРР-детский сад «Аленушка» о консультативно-методическом центре «Солнечный круг»; МО «Горный улус» МБДОУ ЦРР детский сад № 10 «Кырачаан ымыылар» о консультативно-методическом центре сетевого взаимодействия «Маленькие снегири»; МО «Усть-Алданский улус (район) МБДОО «Детский сад №3 «Мүрүчээнэ» о консультативной службе местной общественной организации «Ассоциация молодых педагогов»; МО «Сунтарский улус (район)» МБДОУ ЦРР- детский сад №11 «Кыталык» о центре поддержки семьи «Туску»; МО «Намский улус» МБДОУ детский сад «Кэнчээри» о консультативно-методическом центре «Семейный консалтинг-центр»; МО «Амгинский улус» МБДОУ детский сад «Хатыҥчаана» о мобильном консультационном центре «Рука в руке».

Очень содержательно рассказали об опыте своей работы МБДОУ д/с №13 «Светлячок» города Якутска, которое одно из первых наладило деятельность КМЦ в своей организации. Они раскрыли «Модель виртуального взаимодействия в рамках КМЦ», чем вызвали интерес участников семинара. О перспективах нового проекта «Социально-образовательный проект «Ымыычаан», (Талисман семейного счастья), консультативно- методического сопровождения молодых семей в условиях 203 микрорайона г.Якутска» рассказала зам.зав. МБДОУ – ЦРР- д/с № 23 «Цветик — семицветик» Троева- Лугинова Л.Д., МБДОУ ЦРР- д/с № 3 «Катюша» рассказал свой опыт работы в КМЦ — «ШАГАЕМ ВМЕСТЕ». О деятельности Центра игровой поддержки раннего детства рассказали коллеги МБДОУ д/с № 40 “Солнышко” г. Якутска. МБДОУ ЦРР детский сад №19 «Василёк» также представило свой проект.

В заключение работы чат-конференции от участников прозвучали предложения проводить такие мероприятия в районах: по обмену передовым практическим опытом и выездные консультации, мастер-классы для родителей и педагогов за пределы своего района, а также создать для кооперации сетевое сообщество консультативно-методических центров муниципальных районов в интернет-портале.

Выражаем благодарность всем участникам чат-конференции за активное участие, за проделанную работу по реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Желаем всем легкой работы по реализации проекта, творческих идей и успехов!