В ИРОиПК прошел семинар для учителей русского языка и литературы

Гуманитарная школа по типу деятельности: «Открытая школа как условие изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных организациях Республики Саха

(Якутия)» — Проект Института развития образования и повышения

квалификации имени С.Н.Донского-II

«Гражданская задача образования, системы просвещения — дать каждому тот абсолютно обязательный объем гуманитарного знания, который составляет основу самоидентичности народа».

В.В.Путин

Русский язык на территории республики является государственным языком и используется как средство межнационального общения. Реализация мероприятия «Совершенствование норм и условий полноценного функционирования русского языка» в Республике Саха (Якутия) является актуальной, так как в ней совместно проживает более 126 национальностей.

15 октября с.г. на базе Института развития образования и повышения квалификации прошел содержательный семинар для учителей русского языка и литературы республики с участием Александра Николаевича Лукичева, к.и.н., координатора образовательных проектов ООО » Академия «СЭТ», заместителя директора НИИ государственного и местного самоуправления (г.Москва). К слову, в 2019 году Кафедрой русского языка и якутского языка ИРОиПК выигран Грант «Гуманитарная школа по типу деятельности» в рамках Программы РФ «Развитие образования» по вопросу развития кадрового потенциала.

Вот что рассказал нам Александр Николаевич: «Сегодня в республике проходит очень интересное, важное мероприятие-это подведение промежуточных итогов Проекта по развитию русского языка в Российской Федерации. Проект пережил несколько этапов за 4 года, но сегодня это первый год, когда в нем участвует национальный регион-Республика Саха (Якутия). Смысл проекта — помощь учителям русского языка и помощь школьникам в грамотном и содержательном владении русским языком. Опыт республики по данному проекту уникален. Выиграть конкурс-грант — это означает, что в республике накоплен огромный пласт работы, имеется высококвалифицированный кадровый потенциал, заслуживающий определенного признания. И важно то, что республика реализовала данный проект в 10 регионах России. Русский язык является языком многонационального общения. Кроме экономики политики, он занимает третье место в развитии государства. Президент РФ В.В.Путин неоднократно говорил в своих выступлениях перед учителями о важности русского языка Видно, что в республике уделяется серьезное внимание развитию русского языка. Всеми 18 базовыми площадками по Проекту проведена большая работа. И республика учит даже другие регионы, где нет такого опыта. Деньги, выделенные из федерального фонда, использованы эффективно по направлению и это главное.

Галина Ивановна Алексеева, директор ИРОиПК, д.п.н., рассказала, что в течение года работа над проектом шла непрерывно. Приняли участие 18 базовых площадок: 10 образовательных организаций, 6 муниципальных районов (Мегино-Кангаласский, Таттинский, Намский, Жиганский, Амгинский, Нюрбинский улусы), городской округ «Город Якутск» и город Нерюнгри, а также Русский драматический театр, Саха театр, Театр оперы и балета, Театр юного зрителя, кинотеатры «Синема», «Центральный», Национальная библиотека имени А.С. Пушкина, Национальный художественный музей, Краеведческий музей, Исторический парк «Россия – моя история», имеющие необходимый инновационный потенциал по заявленной проблематике. Для реализации комплекса работ по данному мероприятию заключены договоры о взаимодействии с:

БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай»;

БУ ДПО «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования»;

ГАОУ Республики Хакасия ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации»;

ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»;

ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан»;

ГАУ ДПО «Агинский ИПКР работников социальной сферы Забайкальского края»;

ГАУ ДПО Республики Бурятия «Бурятский республиканский институт образовательной политики»;

ГОАУ ДПО Амурский областной институт развития образования;

КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова».

«Сегодня в режиме ВКС выступили партнеры, куда сотрудники Института ездили с семинарами и курсами повышения квалификации. Это говорит о том, что работа базовых площадок заинтересовала другие регионы. Проект достиг своей цели. Кафедра русского языка и якутского языка под руководством отличника образования Р С(Я) Любови Андросовой проработала эффективно. Институт приобрел, благодаря данному Проекту, наисовременнейшее оборудование, создан цифровой кабинет, где будут обучаться учителя русского языка и литературы. Разработаны новые программы и Учебно-методические комплексы по преподаванию русского языка. И самое важное — создана информационная среда: Он-лайн школа Sakha-School для учащихся и учителей. Проведено адресное обучение учителей, организовано сотрудничество с учреждениями культуры столицы. Проект имеет собственный сайт, создана большая образовательная платформа. Работа по данному Проекту продолжается, впереди – новые планы и мероприятия»,-резюмировала Галина Ивановна.

Безусловно, грамотное владение русским языком, наряду с работой над данным проектом в республике, будут способствовать более серьёзному представлению о культурных достижениях человечества, связывая мировую, российскую и местную культуру в одно целое, не лишая нас нашей национальной идентичности, дадут возможность ощутить себя и человеком, и россиянином.

В этом и заключается ценность владения русским языком.