В Институте гуманитарных исследований воссоздан диссертационный Совет по якутскому языку

На днях в Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН после переоформления возобновлена деятельность диссертационного Совета на соискание ученой степени кандидата и доктора филологических наук. Об этом на радио НВК «Саха» сообщил вновь избранный председатель Совета, главный научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, доктор филологических наук Николай Ефремов.

«В состав диссовета входит 21 человек. Основной костяк состоит из сотрудников нашего института, это, прежде всего, доктора наук по специальности 10.002 «Языки народов РФ. Якутский язык», 5 докторов наук по профилю диссовета, кроме того, в состав совета включены доктора наук СВФУ им. М.К. Аммосова, фольклористы и известные ученые и исследователи», — отметил председатель Совета.

Вместе с тем, Николай Николаевич пояснил, что диссертационный Совет тем самым продолжает свою историю.

«Совет был создан в 1992 году по инициативе академика АН РС(Я) Петра Алексеевича Слепцова, и вначале функционировал как кандидатский Совет, а с 1995 года уже получил статус Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций. Всего в Совете, как показывает статистика, прошло 69 защит. Мы подготовили 9 докторов наук и 50 кандидатов наук. Наши соискатели успешно защитили свои диссертации по разнообразным тематикам – это, прежде всего, лексикологи, грамматисты по культуре речи и теории перевода, а также лингвофольклористике», — отметил он.

Ведущий передачи «Наука у микрофона» Михаил Присяжный подчеркнул, что за весь период Совет работал с соискателями тщательно и требовательно. «Безусловно, мы понимаем, что за этот период времени Совет работал очень требовательно. Сфера деятельности важна, прежде всего, для жизни и сохранения языков», — сказал он.

Во время эфира Николай Николаевич в целом рассказывал о деятельности отдела якутского языка Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, о новых направлениях в области изучения якутского языкознания, о том, как на сегодняшний день идет и будет вестись подготовка высококвалифицированных кадров для якутской лингвистической школы.