В Институте биологических проблем криолитозоны начинает работу новая генетическая лаборатория





В Институте биологических проблем криолитозоны ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» создана новая молекулярно-генетическая лаборатория. Дорогостоящие приборы и оборудование для научных исследований приобретены благодаря федеральному гранту, выигранному в 2021 году Центром коллективного пользования Якутского научного центра.

За несколько месяцев в Институте проведен большой объем работ по подготовке и оснащению помещений молекулярно-генетической лаборатории современным оборудованием. Новое оборудование позволит получать значимые научные результаты при решении важнейших фундаментальных задач, в частности, в области изучения молекулярных механизмов адаптации человека и популяционного разнообразия диких животных в условиях Севера.





Директор ИБПК СО РАН, кандидат биологических наук Иннокентий Охлопков подчеркнул, что сбылась многолетняя мечта сотрудников Института. «Исследования, которые проводятся в области популяционной генетики животных и растений находятся на передовом рубеже мировой науки. Ранее молекулярно-генетические исследования животных мы проводили на базах лабораторий наших коллег из других институтов Российской Федерации, а также тесно сотрудничали в этой области с зарубежными коллегами. За последние годы нами были получены значительные результаты, которые опубликованы совместно с нашими российскими и зарубежными коллегами более чем в 15 самых высокорейтинговых международных научных журналах. Так, на территории республики мы открыли новый подвид якутского снежного барана, который в данное время имеет условное название «хараулахский подвид». Было получено много интересных материалов по волкам, лисам, бурым медведям, рысям и другим млекопитающим. Именно эти публикации наших зоологов стали основным условием победы ФИЦ в конкурсе на предоставление из федерального бюджета грантов для приобретения этого современного оборудования. Теперь наша мечта исполнилась, и мы сможем осуществлять работы у себя в институте, в этой новой лаборатории. Исследования мы будем проводить не только по генетическому разнообразию животных, но и по генетике человека, особым направлением которых будут исследования адаптационных механизмов, позволяющих человеку не только выживать, но и эффективно существовать в условиях Арктики, а в перспективе здесь будут проводиться исследования и по генетике растений. Тем более, что высококвалифицированные ученые в области медицинской генетики человека у нас есть. Это кандидаты медицинских наук Наталья Алексеевна Соловьева и Харитон Алексеевич Куртанов», — поделился Иннокентий Михайлович.





Приборная база новой лаборатории позволит проводить исследования в области популяционной генетики, а именно изучать генотипическое и гаплотипическое разнообразие в популяциях животных и человека. Оценка генетической близости различных популяций одного и того же вида входит в число важных задач современной зоологии.





Непосредственные разработчики проекта по оснащению молекулярно-генетической лаборатории, старшие научные сотрудники ИБПК СО РАН, кандидаты медицинских наук по специальности «Генетика» Харитон Куртанов и Наталья Соловьева особо отметили важность поддержки и участия в реализации проекта руководства и сотрудников Института и ЯНЦ СО РАН. Это директор Института, кандидат биологических наук Иннокентий Михайлович Охлопков; заместитель директора по общим вопросам Константин Петрович Петров; главный экономист Людмила Афанасьевна Слепцова; ученый секретарь, кандидат биологических наук Алексей Анатольевич Шеин; главные научные сотрудники, доктора биологических наук, профессора Борис Моисеевич Кершенгольц и Ольга Николаевна Колосова. Большой вклад в создание новой лаборатории внесла администрация ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» — генеральный директор, член-корреспондент РАН Михаил Петрович Лебедев, заместитель генерального директора, доктор технических наук Николай Иннокентьевич Голиков, специалисты Центра коллективного пользования и контрактной службы ЯНЦ СО РАН.

Игорь Намятов, инженер-наладчик компании «Хеликон», поставившей комплекс оборудования для молекулярно-генетических исследований, высоко оценил результаты проведенных работ, отметил надежность и качество приборов новой молекулярно-генетической лаборатории Института, а также подчеркнул, что помещение, в котором размещено лабораторное оборудование, подготовлено с соблюдением всех требований к этапности и зонированию, предъявляемым к ПЦР-лабораториям.





Строительные материалы, использованные при отделке помещений, также соответствуют строгим санитарным требованиям и разрешены для использования в помещениях медико-биологических лабораторий. Каждая зона оборудована отдельными системами кондиционирования, вентиляции, системами рециркуляции воздушных потоков, позволяющими проводить лабораторные работы и эксплуатацию приборов в оптимальных температурных и санитарных режимах.

Приобретенное современное оборудование станет основополагающим для пополнения, сохранения и систематизации исследовательских биоколлекций при формировании единой биоресурсной коллекции генетического материала с использованием унифицированных форм документов. Это позволит повысить научную и практическую значимость такой коллекции, открывая возможность проведения комплексных научных исследований и участия в многоцентровых проектах по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации, проводимых на большом количестве систематизированного биологического материала. Биоресурсная коллекция будет включать образцы ДНК человека и животных, а в дальнейшем — растительных образцов. Во втором-третьем кварталах 2022 года планируется проведение закупочных мероприятий по приобретению дополнительных расходных материалов и реактивов, которые позволят начать работы по формированию биоресурсной коллекции образцов ДНК.

В ближайшем будущем в молекулярно-генетической лаборатории Института начнут работать молодые специалисты, прошедшие курсы повышения квалификации в ведущих научных организациях и освоившие на практике применяемые методики исследований.