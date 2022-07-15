В Incanto стартуют жаркие скидки на купальники

Один на всех: как выглядит самый универсальный купальник?

Самой желанной летней покупкой для женщин, конечно же, является купальник. К главной детали пляжного гардероба зачастую предъявляется много требований, ведь купальник просто обязан подчеркивать достоинства фигуры и вместе с тем умело скрывать недостатки, и конечно же, необходимо, чтобы вместе с ним женщина чувствовала себя увереннее на 100%. Так где же найти самый универсальный купальник, который подойдёт женщинам с любым типом фигуры?

В Incanto Yakutsk! Представляем вашему вниманию купальники — монокини. Купальники такого типа благодаря слитному фасону, высокой линии бедра, эффектному, но в то же время умеренному декольте и чашечкам внутри сделает вас королевой пляжа.

В магазине Incanto представлен широкий размерный ряд, широкие лямки эффектно поддерживают маленькую и пышную грудь, так что этот яркий пляжный аксессуар подойдет как миниатюрным барышням, так и красавицам с роскошным бюстом. Купальники такого типа прекрасно выглядят на любых параметрах и объёмах, потому что помогает прикрыть деликатную зону подмышек, а модели с закрытым животиком очень удобны для беременных женщин и будут смотреться красиво и женственно. Слитные купальники придают изящность, визуально стройнят фигуру и создают красивый силуэт.

А с 13 по 27 июля в магазине Incanto в ТЦ «Оптимист» стартуют жаркие скидки на купальники в размере 20 и 50%. Не упусти лето!