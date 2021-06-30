В Ил Тумэне утвердили мировых судей

В рамках XXIX (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) шестого созыва под председательством Алексея Еремеева 30 июня 2021 года народными депутатами рассмотрен обширный блок вопросов, который посвящен избранию мировых судей Алданского, Мирнинского и городского округа «Город Якутск».

Основную информацию по каждому кандидату на должность мирового судьи представила заместитель председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по государственному строительству и законодательству Наталья Румянцева.

По ее информации, кандидатуры были рассмотрены на заседании постоянного комитета Ил Тумэна по государственному строительству и законодательству 23 июня 2021 года. Она отметила, что кандидатуры соответствуют требованиям, предъявленным к кандидатам на должность мировых судей согласно Законам Российской Федерации.

Так, на должность мирового судьи судебного участка № 1 Алданского района предложена кандидатура Надежды Коробковой.

Уроженка г. Алдан Коробкова Надежда Николаевна в 2007 году окончила Московскую Академию Предпринимательства при Правительстве г. Москвы по специальности «юриспруденция». Имеет стаж работы по юридической профессии – 13 лез 10 месяцев, стаж работы на должности судьи – 5 лет. В 2016 году постановлением Госсобрания (Ил Гумэн) Республики Саха (Якутия) была назначена на должность мирового судьи судебного участка № 1 Алданского района РС(Я) на пятилетий срок полномочий. Имеет восьмой квалификационный класс судьи.

Заключением квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) от 20 мая 2021 года рекомендована к избранию на должность мирового судьи судебного участка № 1 Алданского района на десятилетний срок полномочий.

На должность мирового судьи судебного участка № 19 Мирнинского района Республики Саха (Якутия) предложена кандидатура Ольги Хорошевой.

Уроженка г. Ленск Хорошева Ольга Александровна в 2002 году окончила Московский государственный педагогический открытый университет им. И.М. Шолохова по специальности «юриспруденция». Имеет стаж работы по юридической профессии – 17 лет 8 месяцев, стаж работы в должности судьи не имеет.

Трудовую деятельность в Ленском городском суде начала с 29 марта 2004 года в должности помощника судьи. С 2009 года по настоящее время работает на должности помощника председателя суда. Имеет классный чин юстиции «советник юстиции 2 класса».

Заключением квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2021 года Ольга Хорошева рекомендована к избранию на должность мирового судьи судебного участка № 19 Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на пятилетний срок полномочий.

Уточняющий вопрос задал Софрон Афанасьев. В поддержку кандидатуры Ольги Хорошевой выступил народный депутат Якутии Сергей Никонов.

Три кандидатуры – Павловой Ольги Платоновны, Капитоновой Валентины Михайловны, Саввиной Оксаны Дмитриевны рекомендованы к рассмотрению на должность мирового судьи судебного участка № 46 г. Якутска.

Наталья Румянцева отметила, что все три кандидата достойны быть избранными и являются действующими мировыми судьями. Далее парламентарий представила их.

Уроженка с. Бютейдях Мегино-Кангласского района Капитонова Валентина Михайловна в 2000 году окончила Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «юриспруденция». Имеет стаж работы по юридической профессии – 20 лет 01 месяц, стаж работы в должности судьи – 8 лет 02 месяца.

В 2013 году постановлением Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) была назначена на должность мирового судьи судебного участка № 15 Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия) на пятилетний срок полномочий.

Постановлением Ил Тумэна переизбрана на десятилетний срок полномочий мировым судьей судебного участка № 15 Мегино-Кангаласского района. Имеет седьмой квалификационный класс судьи.

Уроженка г. Якутск Павлова Ольга Платоновна в 1985 году окончила Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова по специальности «правоведение». Имеет стаж работы по юридической профессии – 33 года 09 месяцев, стаж работы в должности судьи – 6 лет 05 месяцев.

В 2014 году постановлением Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) была назначена на должность мирового судьи судебного участка № 6 Анабарского района на пятилетний срок полномочий.

Постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года переизбрана на десятилетний срок полномочий мировым судьей судебного участка № 6 Анабарского района. Имеет восьмой квалификационный класс судьи.

Уроженка с. Ытык-Кюель Алексеевского района ЯАССР Саввина Оксана Дмитриевна в 2004 году окончила Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова по специальности «юриспруденция». Имеет стаж работы по юридической профессии – 15 лет 02 месяца, стаж работы в должности судьи – 8 лет 03 месяца.

В 2013 году постановлением Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) была назначена на должность мирового судьи судебного участка № 29 Таттинского района на пятилетий срок полномочий.

Постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2018 года переизбрана на десятилетний срок полномочий мировым судьей судебного участка № 29 Таттинского района Республики Саха (Якутия). Имеет седьмой квалификационный класс судьи.

Отмечено, что в соответствии с абзацем вторым пункта 6 статьи 6 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» при назначении судьи по его заявлению на должность, аналогичную занимаемой им, в другой суд того же уровня в порядке, установленном настоящим Законом, положительное заключение соответствующей квалификационной коллегии судей не требуется.

На должность мирового судьи судебного участка № 60 Мирнинского района Республики Саха (Якутия) представлена кандидатура Гульбахор Софроновой.

Уроженка г. Якутск Софронова Гульбахор Ивановна в 2004 году окончила Академию труда и социальных отношений г. Москва по специальности «юриспруденция». Имеет стаж работы по юридической профессии – 16 лет 10 месяцев, стаж работы в должности судьи – 4 года 11 месяцев.

В 2016 году Софронова Гульбахор Ивановна постановлением Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) была назначена на должность мирового судьи судебного участка № 60 Мирнинского района на пятилетний срок полномочий. Имеет восьмой квалификационный класс судьи.

Заключением квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) от 20 мая 2021 года Гульбахор Софронова рекомендована к избранию на должность мирового судьи судебного участка № 60 Мирнинского района на десятилетний срок полномочий.

Далее народные депутаты задали уточняющие вопросы. По присуждению квалификационного класса судьи спросил Юрий Николаев. По зарплате судей уточнился Алексей Еремеев. Свое мнение по предложенной кандидатуре на должность мирового судьи судебного участка № 19 Мирнинского района Ольги Хорошевой высказал Софрон Афанасьев.

В поддержку кандидатуры Ольги Павловой выступила председатель постоянного комитета Ил Тумэна по коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева.

С результатами тайного голосования ознакомил председатель мандатной и регламентной комиссии Ил Тумэна Андрей Николаев.

По итогам тайного голосования кандидатура Надежды Коробковой поддержана народными депутатами. «За» проголосовали – 53 парламентариев, «против» — 1, воздержались – 3 народных депутата республики.

В результате тайного голосования из присутствующих 57 депутатов «за» кандидатуру Ольги Хорошевой проголосовали 38, «против» – 12 народных избранников, воздержавшихся – 7.

Кандидатуру Гульбахор Софроновой на должность мирового судьи судебного участка № 60 Мирнинского района поддержали 53 народных депутата, против – 0, воздержавшихся – 4.

За избрание на должность мирового судьи судебного участка № 46 г. Якутска в бюллетень для тайного голосования включены кандидатуры Валентины Капитоновой, Ольги Павловой и Оксаны Саввиной. Так, «за» Валентину Капитонову всего проголосовало 21, «за» Ольгу Павлову – 21, «за» Оксану Саввину – 15.

Счетная комиссия постановила, что в соответствии с частью 16 статьи 89 Регламента Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) принято решение о проведении второго тура голосования по кандидатам Валентины Капитоновой и Ольги Павловой.

Впервые избранная на должность мирового судьи судебного участка № 19 Мирнинского района РС(Я) Ольга Хорошева принесла присягу.

От имени Госсобрания (Ил Тумэн) спикер парламента Алексей Еремеев поздравил с избранием и пожелал мировым судьям успешной работы в деле судебной защиты прав и свобод граждан.

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