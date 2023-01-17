В Ил Тумэне состоялось торжественное заседание, посвященное 125-летию Николая Окоемова

В Государственном Собрании (Ил Тумэн) 13 января 2023 года состоялось торжественное заседание, посвященное 125-летию видного советского хозяйственного, государственного и политического деятеля, депутата Верховного Совета СССР первого созыва, делегата XVII съезда ВКП (б), второго секретаря Якутского обкома ВКП (б) в 1931 — 1938 годах Николая Николаевича Окоемова.

Участников мероприятия поздравили первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Александр Жирков, заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Виктор Губарев, заместитель Председателя Правительства РС (Я), руководитель оргкомитета по празднованию 125-летия Н.Н. Окоемова Сергей Местников.

От имени приглашенных и земляков Н.Н. Окоемова со словами приветствия выступили глава Усть-Алданского улуса Алексей Федотов, глава Курбусахского наслега Усть-Алданского улуса Владимир Петров.

Первый вице-спикер парламента Якутии Александр Жирков отметил историческую роль личности Н.Н. Окоемова, его вклад в социально-экономическое и культурное развитие республики.

Н.Н. Окоемов был ровесником М.К. Аммосова, 125-летний юбилей которого жители республики отпраздновали в год 100-летия Якутской АССР, а также соратником и последователем П.П. Ойунского, И.Н. Барахова, С.М. Аржакова. «Они были людьми одного поколения. Из них часть в 1927 году попала под репрессии. Н.Н. Окоемов был направлен в это время на учебу в Москву, поэтому избежал участи своих земляков. После завершения учебы, вернувшись на Родину, он провел большую работу по сохранению их имен, рассказал Александр Жирков.

Парламентарий подчеркнул вклад Н.Н. Окоемова в продвижение местных кадров в промышленность. Сообщил, что Николай Николаевич был организатором первой бригады якутов на промышленные предприятия Алданского района, а также поддерживал национальную интеллигенцию республики, защищал ее интересы. Окоемову посвящены теплые воспоминания, произведения писателей и поэтов Якутии того времени. Для партийного работника поддержка творческой интеллигенции была редким явлением, что еще раз подтверждает масштабность и значение его личности, подчеркнул первый вице-спикер парламента Якутии.

«Н.Н. Окоемов был человеком своей эпохи, внесшим огромный вклад ради будущего Родины, таких людей народ не забывает, помнит и уважает. Память о нем будет жить всегда в сердцах якутян. Каждый народ, и особенно якутский, силен своей памятью. Мы не забываем своих предшественников, переосмысливая события и оценивая каждого за дела и поступки. Мы сильны этой памятью. Желаю процветания родному Усть-Алданскому улусу, родной республике и нашей великой стране», — пожелал первый вице-спикер парламента Якутии.

За вклад в социально-экономическое развитие Усть-Алданского улуса благодарственным письмом первого заместителя Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Жирков наградил главного специалиста администрации Курбусахского наслега Усть-Алданского улуса Татьяну Ермолаеву, учителя истории и географии Курбусахской средней школы Усть-Алданского улуса Геннадия Пестрякова.

Заместитель Председателя Правительства РС (Я) Сергей Местников рассказал о работе организационного комитета, отметив, что все мероприятия, проведенные в рамках плана работы, были составлены на основе предложений земляков Н.Н. Окоемова. Сергей Местников выразил огромную благодарность жителям Усть-Алданского района, Курбусахского наслега, поздравив с проведением заключительного мероприятия оргкомитета.

Он наградил Юбилейным знаком «100 лет ЯАССР» ветерана труда и совхозного производства Курбусахского наслега Гаврила Васильева, начальника Курбусахского участка Усть-Алданского филиала ГУП ЖКХ Семена Протопопова.

За вклад в организацию юбилейных мероприятий, посвященных 125-летию видного советского хозяйственного, государственного и политического деятеля Н.Н. Окоемова благодарственное письмо заместителя Председателя Правительства РС (Я) вручено коллективу МБОУ «Курбусахская СОШ им. Н.Н. Окоемова», коллективу Усть-Алданской МЦБС, коллективу ООО РИЦ «ОФСЕТ».

Заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Виктор Губарев, в свою очередь, подчеркнул, что мероприятия, проведенные в 2022 году в рамках празднования 125-летия Н.Н. Окоемова, сплотили население республики. Он отметил большую работу, проведенную усть-алданцами. «Не зная своей истории, пока не впитаешь опыт прошлых поколений, героической страницы прошлого, не поймешь будущего», — считает парламентарий.

Глава Усть-Алданского улуса Алексей Федотов поблагодарил народных депутатов Якутии, членов правительства республики за поддержку юбилейных мероприятий. Он сообщил, что в год 125-летия Н.Н. Окоемова на его малой родине в Курбусахском наслеге были заложены большие начинания, начато строительство ряда социальных объектов. Мероприятия действительно сплотили население.

За успешное сотрудничество благодарственным письмом главы МР «Усть-Алданский улус (район)» в этот день были награждены коллектив Национального архива Республики Саха (Якутия) и коллектив НВК «Саха».