В Ил Тумэне согласительная комиссия ведет работу по Инвестпрограмме РС (Я)

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев 20 ноября 2021 года провел заседание рабочей согласительной комиссии по рассмотрению Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Участие в заседании согласительной комиссии приняли первый заместитель председателя правительства РС (Я) Кирилл Бычков, члены правительства, народные депутаты республики.

Напомним, объёмы финансового обеспечения реализации Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) с учетом Дорожного фонда республики на 2022 год определены в размере 31 199,9 млн. рублей, на 2023 год – 36 341,2 млн. рублей, на 2024 год – 10 164,5 млн. рублей.

В проекте Закона РС (Я) о государственном бюджете РС (Я) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в рамках Инвестиционной программы РС (Я) на 2022 год запланировано строительство, реконструкция и приобретение 53 объектов, из них переходящих 49 объектов, вновь начинаемых 4 объекта. При этом планируется ввести в эксплуатацию 26 объектов и 2,5 км. автодорог в 2022 году.

Инвестиционная программа Якутии сформирована исходя из следующих приоритетов:

— Реализация республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 — 2025 годы» (на 2022 г. – 10 041,6 млн. рублей, на 2023 г. — 20 092,5 млн. рублей);

— Строительство объектов в рамках региональных проектов Республики Саха (Якутия), направленных на достижение результатов федеральных проектов (на 2022 г. – 4 447,5 млн. рублей, на 2023 г. – 3 352,6 млн. рублей, на 2024 г. – 104,9 млн. рублей);

— Строительство объектов социальной сферы в рамках реализации инвестиционных проектов по соглашениям государственно-частного партнерства (на 2022 г. — 2 951,6 млн. рублей, на 2023 г. — 3 491,2 млн. рублей, на 2024 г. — 3 491,2 млн. рублей);

— Строительство объектов в рамках государственной программы РС(Я) «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» (на 2022 г. — 1 959,4 млн. рублей, на 2023 г. — 758,1 млн. рублей, на 2024 г. — 56,1 млн. рублей);

— Строительство объекта капитального строительства «Мостовой переход через р. Лена в районе г. Якутска» (на 2022 г. — 1 500,0 млн. рублей, на 2023 г. – 2 000,0 млн. рублей, на 2024 г. — 2 000,0 млн. рублей);

— Строительство объектов здравоохранения в рамках модернизации первичного звена здравоохранения (на 2022 г. — 1 496,3 млн. рублей, на 2023 г. – 1 829,6 млн. рублей);

— Создание высокотехнологичной Жатайской судоверфи (на 2022 г. – 174,7 млн. рублей, на 2023 г. – 174,7 млн. рублей, на 2024 г. — 174,7 млн. рублей).

Как отметил председатель профильного комитета Ил Тумэна Юрий Николаев, в рамках подготовки проекта закона республики «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» во втором чтении на рассмотрение рабочей согласительной комиссии по инвестпрограмме Якутии поступили 53 поправки от народных депутатов республики на общую сумму 6 387,1 млн. рублей.

Правительство республики направило 100 поправок на общую сумму 11 679,3 млн рублей в 2022 году, на сумму 6 465,1 млн рублей в 2023 году, на сумму 9 253,4 млн в 2024 году.

Далее члены согласительной комиссии приступили к рассмотрению поправок от народных депутатов Якутии.

Первым был рассмотрен блок поправок по реализации Общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в 21 веке».

Члены согласительной комиссии направили на рассмотрение комитета по бюджету предложение народных депутатов республики Алексея Еремеева, Юрия Николаева, Владимира Прокопьева предусмотреть в инвестпрограмме на 2022-2024 годы дополнительные объемы финансирования непрограммных направлений по линии общереспубликанского движения добрых дел.

Парламентарии предложили выделить по 400 млн. рублей в год на завершение переходящих объектов и на объекты республиканских мероприятий.

В рамках реализации региональной государственной программы «Развитие промышленности и воспроизводства минерально-сырьевой базы в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» приняты поправки на дополнительное финансирование строительства магистрального газопровода «Кысыл-сыр – 84 км», мероприятий по догазификации Республики Саха (Якутия).

Депутаты Госсобрания (Ил Тумэн), принявшие участие в работе согласительной комиссии, также поддержали поправку своих коллег, парламентариев Алены Атласовой, Татьяны Егоровой, Нюргуяны Захаровой, Валерия Лютого, Оксаны Михайловой, Семена Никитина, Натальи Румянцевой, Марины Силкиной, Розы Солнышкиной предусмотреть бюджетные средства на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства индивидуального жилья многодетным семьям. Этот вопрос активно поднимается народными депутатами республики. По состоянию на начало 2021 года потребность в финансировании для устранения очереди в регионе составила порядка 4 млрд. 100 млн. рублей, что является очень большой суммой. После длительного обсуждения члены рабочей согласительной комиссии приняли поправку.

На рассмотрение бюджетного комитета переданы две поправки по выделению ассигнований на обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей. Подчеркивая важность темы, Юрий Николаев попросил авторов поправки отработать вместе с правительством республики вопрос по поиску источников финансирования.

В рамках госпрограммы «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы и на плановый период на 2026 года» принята поправка народных депутатов республики Феодосии Габышевой, Гаврила Алексеева и Якова Ефимова о финансировании строительства школы на 150 мест в селе Бясь-Кюель Горного района. Также поддержана поправка о приобретении здания для Ленского технологического техникума. Поправки приняты в редакции правительства республики. На рассмотрение бюджетного комитета направлены поправки о выделении финансирования на строительство детского сада на 50 мест в с. Туора-Кюель Таттинского улуса, школы на 150 мест в с. Тумул Намского улуса и общежития для студентов Чурапчинского аграрно-технического колледжа.

Кроме того, рассмотрены поправки вносимые парламентариями в части реализации региональных госпрограмм «Развитие физической культуры и спорта в РС (Я)», «Развитие культуры в РС (Я)», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения РС (Я)», «Развитие Арктической зоны РС (Я) и коренных малочисленных народов Севера РС (Я)» на 2020-2024 годы, а также по направлению разработка проектно-сметной документации.

Также по итогам работы согласительной комиссии были поддержаны поправки правительства Республики Саха (Якутия).

Подводя итоги заседания рабочей согласительной комиссии по Инвестиционной программе РС (Я), председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев обозначил основные моменты, по которым достигнуты соглашения.

Принята поправка по строительству магистрального газопровода «Кысыл Сыр – 84 км». Сумма на три года составит почти один млрд. рублей. Средства будут выделены в рамках федерального софинансирования. На 2022 год из государственного бюджета республики предусмотрено 178 млн. руб.

Уточнены цифры по объектам строительства в г. Якутске за счет инвестиционной программы и государственно-частного партнерства.

1 млрд. 100 млн. рублей регион направит на решение вопроса по обеспечению жильем детей-сирот. Поправка принята дополнительно к выделенным ранее федеральным средствам в размере 204 млн. руб. «Пример Якутии – исключительный случай, поскольку обычно субъекты РФ финансируют в размере федеральных средств. В частности, правительство республики, народные депутаты Якутии предусмотрели более 500 млн. рублей на г. Якутск», — сообщил Юрий Николаев.

Он также отметил, что по возможностям бюджета будет решаться вопрос о финансировании мероприятий по обеспечению инфраструктурой участков, выделенных многодетным семьям. Депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) регулярно поднимают и держат на контроле этот важный вопрос. На данный момент правительство региона предлагает рассмотреть порядка 180 млн. руб. В решении вопроса имеется ряд нюансов. В частности, для получения необходимых средств муниципалитеты должны иметь схемы территориального планирования. В связи с этим, глава Якутии поставил перед всеми районами задачу вынести на приоритет разработку схем территориального планирования и рассмотреть бюджете средства на данные расходы.

Парламентарии также предлагают закончить строительство объектов, начатых по линии общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке». Изначально правительством Якутии было предусмотрено на эти цели 230 млн. рублей. Парламентарии в своей поправке предложили довести сумму до 400 млн. рублей. Вопрос будем досматриваться на бюджетном комитете.

Многие предложения депутатов корреспондируются с поправками правительства РС (Я). Это говорит о том, что цели и задачи у нас одинаковые, а значит их легче будет исполнять. Уверены, что бюджет республики будет абсолютно сбалансирован с учетом поправок народных депутатов, которые представляют мнение населения республики, отметил Юрий Николаев.