В Ил Тумэне рассмотрят кадровые вопросы

В проект повестки двадцать шестого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн), запланированного на 7-8 апреля 2021 года в очном формате, предварительно включен 41 вопрос.

На двадцать шестом пленарном заседании Ил Тумэна народные депутаты рассмотрят кадровые вопросы. В начале парламентарии планируют подтвердить полномочия народного депутата Республики Саха (Якутия) ЕГОРОВОЙ Татьяны Дмитриевны. Далее парламентарии примут решения о даче согласия Главе Республики Саха (Якутия) на назначения БЕРДНИКОВА Дмитрия Викторовича на должность первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), САДОВНИКОВА Дмитрия Дмитриевича на должность первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), РОББЕКА Константина Васильевича на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия). Кандидатуры предварительно были рассмотрены на заседаниях комитетов.

Депутаты также примут постановления «Об утверждении членов Общественной палаты Республики Саха (Якутия)», «Об избрании представителей Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Республики Саха (Якутия)».

Народные депутаты рассмотрят изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 год и 2023 годов».

Далее в первом чтении будут рассмотрены законопроекты:

— «О внесении изменения в статью 7 Закона Республики Саха (Якутия) «Об Общественной палате Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.И.Еремеева, Ю.М.Николаева, В.М.Прокопьева, Г.П.Парахина, П.П.Пинигина);

— «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования) на территории Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) А.И.Еремеева, П.П.Пинигина; первое чтение);

— «О внесении изменений в статью 11 Закона Республики Саха (Якутия) «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) В.А.Местникова, первое чтение);

— «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного значения» (законодательная инициатива улусного Совета депутатов муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия), первое чтение);

— «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий розничной продажи алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) Г.П.Парахина, первое чтение);

— «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия), первое чтение);

— «О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Саха (Якутия) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) Я.А.Ефимова, А.В.Гоголева, С.А.Ларионова, С.А.Никонова, В.И.Семеркова; первое чтение);

— «Об охране здоровья населения в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) В.И.Чичигинарова, первое чтение);

— «Об охране окружающей среды Республики Саха (Якутия)» и Закон Республики Саха (Якутия) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» (законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) В.М.Прокопьева, первое чтение);

— «О внесении изменений в статьи 2.2 и 17 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.Н.Атласовой, Н.Л.Румянцевой; первое чтение);

— «О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Саха (Якутия) «О республиканском материнском капитале «Семья» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.Н.Атласовой, Ф.В.Габышевой, Е.Х.Голомаревой, А.А.Григорьевой; первое чтение);

— «О внесении изменений в статью 9 Закона Республики Саха (Якутия) «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Республике Саха (Якутия) и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия), первое чтение);

— «О патриотическом воспитании в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) М.Д.Гуляева, А.А.Григорьевой, Ф.В.Габышевой, А.Н.Атласовой, Ю.П.Баишева, Г.А.Васильева, С.М.Березина, В.Н.Лебедева, В.С.Макарова, Г.П.Парахина, М.Н.Христофоровой; первое чтение);

— «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О физической культуре и спорте в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) М.Д.Гуляева, А.А.Григорьевой, Ф.В.Габышевой, В.И.Чичигинарова, А.М.Находкина, Ю.П.Баишева, Г.А.Васильева, С.М.Березина, В.Н.Лебедева; первое чтение);

-«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О правовом статусе коренных малочисленных народов Севера» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) Е.Х.Голомаревой, В.Н.Губарева, В.М.Членова, И.И.Андреева, А.П.Николаева, О.А.Пустового, И.И.Романова, М.К.Николаева, П.П.Юмшанова, П.П.Пинигина, Л.Л.Явловской; первое чтение).

В рамках второго чтения рассматриваются 9 законопроектов:

— «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Саха (Якутия) «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) И.И.Григорьева, второе чтение);

— «О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Саха (Якутия) «О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.М.Находкина, А.Н.Атласовой, М.Д.Гуляева, Н.Ф.Захаровой, В.Н.Лебедева, В.А.Местникова, А.П.Николаева, И.И.Слепцова, Р.Е.Федотова; второе чтение);

— «О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Саха (Якутия) «О табунном коневодстве» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.М.Находкина, А.Н.Атласовой, М.Д.Гуляева, Н.Ф.Захаровой, В.Н.Лебедева, В.А.Местникова, А.П.Николаева, И.И.Слепцова, Р.Е.Федотова; второе чтение);

— «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия); второе чтение);

— «О внесении изменений в статью 24.2 Земельного кодекса Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия) и городского Совета депутатов муниципального образования «город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия); второе чтение);

— «О внесении изменений в статью 2 Земельного кодекса Республики Саха (Якутия) и статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О табунном коневодстве» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.М.Прокопьева, А.М.Находкина, В.А.Местникова, Р.Е.Федотова, А.А.Семенова, А.Н.Атласовой, М.Н.Христофоровой, М.Д.Гуляева, А.И.Еремеева; второе чтение);

— «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О реализации отдельных полномочий в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия); второе чтение);

— О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) Ф.В.Габышевой, П.В.Гоголева, А.А.Григорьевой, А.Н.Атласовой, И.И.Слепцова; второе чтение);

— О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» (законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия) и народного депутата Республики Саха (Якутия) А.Н.Атласовой; второе чтение).

Депутаты также примут решения в виде постановлений по отчетам о деятельности органов внутренних дел по Республике Саха (Якутия) и Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) в 2020 году, заслушают доклад о состоянии законодательства Республики Саха (Якутия) в 2019 году, отчет о результатах приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) за 2020 год.

Также на пленарном заседании примут рекомендации ранее проведенных парламентских слушаний, круглого стола, рассмотрят предлагаемые изменения в Регламент Ил Тумэна, рассмотрят проекты федеральных законов, законодательных инициативах и об обращениях законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.