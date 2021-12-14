В Ил Тумэне рассмотрели допограничения продажи алкоголя

В ходе тридцать второго (очередного) пленарного заседания 14 декабря 2021 года под председательством Алексея ЕРЕМЕЕВА парламентарии рассмотрели в первом чтении проекты законов, касающихся розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, сообщает пресс-служба Ил Тумэна.

Проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)» был разработан в целях приведения Закона Республики Саха (Якутия) от 5 декабря 2013 года 1248-3 № 51-V в соответствие с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулирован и производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 16 была изложена в новой редакции. В частности абзац второй пункта 9 статьи 16 дополнен словами «за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания».

В предыдущей редакции абзаца второго пункта 9 статьи 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» было установлено, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Таким образом, ранее в указанной норме отсутствовало положение исключающее запрет розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

В соответствии с указанной нормой, статьей 1 Закона республики 1248-№ 51-V на территории Республики Саха (Якутия) был установлен запрет розничной продажи алкогольной продукции с 20 часов до 14 часов по местному времени, за исключением продажи при оказании услуг общественного питания в ресторанах. В частях 4 и 5 статьи 2 указанного закона установлен запрет розничной продажи алкогольной продукции на территориях отдельных населенных пунктов и в торговых объектах расположенных в многоквартирных домах.

Согласно действующей редакции абзаца второго пункта 9 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ субъекты Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Субъекты РФ могут устанавливать полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Как сообщил один из инициаторов законопроекта, председатель комитета предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Игорь ГРИГОРЬЕВ, имеется также решение Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2020 года и подтвержденное Апелляционным определением Пятого апелляционного суда обшей юрисдикции от 24 сентября 2020 года о признании недействующим Закона Республики Саха (Якутия) в части розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Против законопроекта выступили народные депутаты Виктор ГУБАРЕВ и Михаил ЭВЕРСТОВ. За приведение республиканского закона в соответствие с федеральным во исполнение решения Верховного Суда РС(Я) выступили народные депутаты Валерий ЛЮТЫЙ и Павел КСЕНОФОНТОВ. Павел Ксенофонтов предложил тщательно проработать данный проект закона и до второго чтения выступить с законодательной инициативой в адрес Госдумы РФ о передаче полномочий по регулированию общественного питания на региональный уровень. По словам народного депутата, необходимо также заручиться поддержкой законодателей арктических регионов и Дальневосточного федерального округа.

Председатель Ил Тумэна Алексей Еремеев подчеркнул, что принимая данный законопроект, парламентарии продолжат антиалкогольную политику и поддержку трезвых сел.

Спикер отметил, что в настоящее время в парламент поступили 10 инициатив от представительных органов местной власти о запрете в населенных пунктах розничной продажи алкоголя. Ведутся также консультации с 30 муниципалитетами, которые также хотят ввести запрет на продажу горячительных напитков. По словам Алексея Еремеева, приведение республиканского закона в соответствие с федеральным позволит принять новые нормативно-правовые акты о запрете продажи алкоголя в этих селах. Председатель Ил Тумэна также проинформировал, что в 2019-2020 гг. субъекты РФ выступали с предложением о передаче полномочий по урегулированию общепита на региональный уровень. По мнению Еремеева, Ил Тумэну необходимо присоединиться к этой инициативе или выступить с предложением в Госдуму.

«Мы тогда сами сможем регулировать «лжекафе», «наливайки», рестораны. Мы должны исполнить решение Верховного суда, чтобы наш закон продолжал работать в части запрета розничной реализации алкопродукции в стационарных торговых объектах и давать право муниципальным образованиям, чтобы они могли вводить полный запрет», — сказал Алексей Ильич.

Парламентарии также рассмотрели и приняли в первом чтении проект закона «О внесении изменений в законодательные акты Республики Саха (Якутия), устанавливающие полный запрет розничной продажи алкогольной продукции на территориях отдельных населенных пунктов Республики Саха (Якутия)». Законопроект является логичным продолжением рассматриваемого законопроекта о продаже алкогольной продукции в пунтках общественного питания и внесен также для приведения в соответствие республиканского законодательства с федеральными нормами.