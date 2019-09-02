В Ил Тумэне пройдут слушания по вопросам снижения уровня бедности

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев подписал распоряжение о проведении парламентских слушаний на тему «О мерах по реализации в Республике Саха (Якутия) Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года в части решения задач по снижению уровня бедности».

Парламентские слушания проводятся в целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года и в соответствии со статьей 30 Регламента Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). По этому вопросу будет заслушана информация Правительства Республики Саха (Якутия). Ответственность за организацию парламентских слушаний возлагается на постоянный комитет Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости.

Парламентские слушания состоятся 23 сентября 2019 года в 10.00 часов в малом зале заседаний парламента Якутии № 330.