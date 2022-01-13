В Ил Тумэне поздравили журналистов республиканских СМИ и работников печати

В Госсобрании (Ил Тумэн) Якутии 13 января поздравили журналистов республиканских средств массовой информации и работников печати с профессиональным праздником – с Днем Российской печати.

В мероприятии приняли участие Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Алексей Еремеев, первый вице-спикер Ил Тумэна Александр Жирков, заместители председателя парламента Антонина Григорьева и Виктор Губарев, председатели постоянных комитетов республиканского парламента, журналисты, работники печати и средств массовой информации.

Открывая чествование работников СМИ, спикер якутского парламента Алексей Еремеев отметил, что в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер отечественной газеты «Ведомости», положивший начало периодической печати и новой профессии — журналистике. В следующем году страна будет отмечать 300-летие со дня выхода первого печатного издания, к чему стоит подготовиться основательно. Он отметил, что это один из немногих профессиональных праздников в нашей республике, который всегда отмечается весьма широко.

Спикер Ил Тумэна также добавил, что с именем Петра I связаны самые прогрессивные реформы начала XVIII века. 12 января 2022 года исполнилось 300 лет Прокуратуре России. Эта дата была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1722 году в соответствии с Указом Петра I при Правительствующем Сенате была учреждена российская прокуратура.

«Журналистское сообщество является тем звеном, которое передает общественности все те действия, принимающиеся в государственной власти республики – как и в исполнительной, так и в законодательной, иногда и судебной. И от подачи информации зависит общее настроение общества, всего социума. Всегда говорили, что журналистское братство – это четвертая власть. В настоящее время с развитием социальных сетей и телекоммуникационных средств передачи информации во встречах с населением и избирателями республики жители отмечают, что нуждаются в хороших аналитических материалах, содержащих достоверную и объективную информацию», – сказал спикер Ил Тумэна.

Алексей Еремеев особо подчеркнул о том, что наступивший 2022 год будет особенно значимым, так как республика отметит 100-летие со дня образования Якутской АССР. «Вам, журналистам, необходимо дать молодому поколению якутян соответствующую информацию о людях, стоявших у истоков, исторических событиях и фактах, повлиявших на развитие республики в составе Российского государства», — сказал спикер якутского парламента, обращаясь к представителям средств массовой информации.

Он также отметил, что в текущем году ожидаются большие изменения в системе местного самоуправления – активное обсуждение идет во всех улусах. Председатель Госсобрания Ил Тумэн рассказал о встрече с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко вместе с Главой Якутии Айсеном Николаевым.

«Нам необходимо будет выстраивать такую систему власти, отвечающую самым «большим» и ожидаемым требованиям наших граждан. У них есть определенные вопросы, которые не должны перекладываться по ответственности от государства к муниципалитету и от муниципалитета к государству. Власть должна эффективно решать вопросы граждан, в том числе и на уровне субъекта РФ – и на местах на уровне МСУ. Вопрос требует соответствующего достоверного и объективного освещения среди населения», – сказал парламентарий.

Алексей Еремеев пожелал представителям средств массовой информации, работникам печати крепкого здоровья, успехов в деятельности, воплощения всех замыслов, объективной информации, высокого мастерства владения пером, благодарных читателей. Призвал в юбилейном 2022 году быть активными, инициативными на благо развития нашей республики.

Он вручил Премию Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) имени Афанасия Петровича Илларионова в области журналистики за 2021 год за подготовку и выпуск материалов, направленных на укрепление государственности, развитие парламентаризма в Республике Саха (Якутия) Хабарову Прокопию Алексеевичу, редактору Дирекции радиовещания Национальной вещательной компании «Саха».

За многолетнюю плодотворную работу в социальной сфере Республики Саха (Якутия) Благодарность Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) объявлена корреспонденту редакции газеты «Саха сирэ» Поповой Людмиле Михайловне.

Первый вице-спикер Ил Тумэна Александр Жирков после своей поздравительной речи вручил благодарственные письма первого заместителя председателя якутского парламента за вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) ответственному секретарю республиканского детского иллюстрированного журнала «Чуораанчык» («Колокольчик») Сардане Матвеевой, ведущей программы, Дирекции эфирного вещания НВК «Саха» Сардане Плотниковой, заслуженному работнику культуры ЯАССР, отличнику печати РС(Я) Васильеву Александру Васильевичу-Көрдүгэн.

Заместитель председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Виктор Губарев отметил, что среди многих встреч, которые проходят в стенах парламента, особым вниманием проходит мероприятие, посвященное Дню российской печати. Он отметил, что сегодня в республике большое значение придается печатному слову, информационному обеспечению, встречам с населением.

Поздравив всех приглашенных с Днем российской печати, вице-спикер Ил Тумэна Антонина Григорьева за весомый вклад в развитие журналистики Республики Саха (Якутия) объявила Благодарность заместителя председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) начальнику отдела информационного обеспечения деятельности парламента Чокууру Гаврильеву.

Слова поздравлений в адрес журналистов сказали председатели постоянных комитетов Ил Тумэна Феодосия Габышева, Михаил Гуляев, Игорь Григорьев, Владимир Чичигинаров, Елена Голомарева, Андрей Находкин. Парламентарии отметили, что сегодня пресса стала неотъемлемой частью жизни общества, оказывающей влияние на политическую, экономическую и социальную ситуацию, формирующей объективное общественное мнение и регулирующей обратную связь, благодаря которой органы государственной власти реагируют на те, или иные процессы, протекающие в обществе.

Почётные грамоты постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) вручены – техническому редактору журнала «Чолбон» Зинаиде Протопоповой, заместителю главного редактора журнала «Чолбон» Данилу Макееву, обозревателю редакции газеты «Якутия» Матрене Кондратьевой, заслуженному работнику культуры РС(Я), члену Союза журналистов РФ Филиппу Пестрякову, главному редактору газеты «Таатта» Таттинского улуса Анне Посельской, главному редактору газеты «Эркээйи» Мегино-Кангаласского улуса Алене Докторовой, главному редактору газеты «Саҥа олох» Чурапчинского улуса Людмиле Гороховой, старшему референту отдела информационного обеспечения деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Марияанне Васильевой, корреспонденту Редакторской службы Дирекции телеканала «Якутия24» НВК «Саха» Ульяне Шагиной, обозревателю парламентской газеты «Ил Тумэн» Григорию Иванову, менеджеру по рекламе Издательского дома «Ил Тумэн» Елизавете Винокуровой, старшему референту отдела информационного обеспечения деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Оксане Дьячковской, ведущей программ Службы информационных программ телевидения ГТРК «Саха» Нюргуяне Филипповой, редактору по работе с филиалами Дирекции телеканала «Якутия24» НВК «Саха» Саргылане Харитоновой, редактору Службы интернет-вещания НВК «Саха» Нюргуяне Ивановой, редактору Программной службы НВК «Саха» Туйаре Молуковой, главному редактору газеты «Халыма долгуннара» Среднеколымского улуса Светлане Талибаевой, ведущей программ Службы радиовещания ГТРК «Саха» Кире Куриловой, главному редактору газеты «Заря Яны» Усть-Янского улуса Ивану Андрееву, главному редактору общественно-политической интернет-газеты «ВЯкутии.ру» Елене Тихоновой, старшему референту отдела информационного обеспечения деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Наталье Поповой, главному редактору редакции «Олох суола» Вилюйского улуса» Изольде Загитовой, главному инженеру по фотооборудованию отдела информационного обеспечения деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я)» Василию Кононову, режиссеру Дирекции телеканала «Якутия24» НВК «Саха» Татьяне Павловой, специалисту отдела информационного обеспечения деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Дьулусу Борочкову, режиссеру Дирекции радиовещания НВК «Саха» Анне Пудовой, редактору якутского издания парламентской газеты «Ил Тумэн» Анисии Иевлевой, режиссеру Дирекции эфирного вещания НВК «Саха» Дарии Григорьевой, редактору-консультанту Издательского дома «Ил Тумэн» Григорию Павлову, главному редактору Якутского-Саха информационного агентства АО «РИИХ Сахамедиа» Андрею Никифорову, главному редактору газеты «Сунтаар сонуннара» Сунтарского улуса Юлии Алексеевой, заместителю начальника отдела информационного обеспечения деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Туяре Харитоновой, специальному корреспонденту службы информационных программ ТВ ГТРК «Саха» Евгению Заборовскому, режиссеру службы информационных программ ТВ ГТРК «Саха» Михаилу Михайлову, шеф-редактору утренних эфиров РВ НВК «Саха» Туяре Андреевой-Константиновой, корреспонденту ЯСИА Николаю Борисову, редактору Дирекции эфирного вещания НВК «Саха» Марине Трофимовой, заместителю главного редактора газеты «Кыым» Нине Герасимовой и другим.

В адрес журналистов в Ил Тумэне долго звучали слова благодарности за их профессионализм, пожелания успехов в творческой работе, лёгкого и острого пера, новых сюжетов и интересных тем, доверия и любви читательской аудитории.

Фоторепортаж Василия Кононова