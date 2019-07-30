В Ил Тумэне поражены «непонятным ответом» спикера

Народный депутат Якутии Виктор Федоров пишет в соцсетях:

«Вот, спрашивают журналисты и другие, «Что насчет депутатского расследования по авиационному топливу»!

5 июня 2019 года данную инициативу я направил в адрес председателя Госсобрания (Ил Тумэн).

13 июня получил непонятный ответ председателя, в котором мне абстрактно (без ссылки на мою инициативу) разъясняется, как студенту СВФУ, что такое депутатское расследование…

Конечно же я знаю «Положение о депутатском расследовании», тем более еще в 2013 году я впервые для себя его инициировал и оно было проведено по принятому Постановлению Госсобрания (Ил Тумэн) №40-5 от 7 ноября 2013 года.

Согласно п.1 части 3 Положения о депутатском расследовании «Право инициировать депутатское расследование в Государственном Собрании принадлежит ДЕПУТАТУ, фракции или группе депутатов»! Таким образом, в соответствии с данной нормой право инициировать депутатское расследование имеет каждый народный депутат Республики Саха (Якутия). Буду настаивать на своем праве и повторно внесу предложение о проведении расследования.»