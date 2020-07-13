В Ил Тумэне подготовили предложения по развитию арктической авиации

Совет по Арктике и Антарктике при Совете Федерации 17 июля в режиме ВКС проведёт заседание на тему «Состояние и перспективы развитие полярной авиации». По инициативе председателя Госсобрания Петра Гоголева, члена Совета по Арктике и Антарктике, Ил Тумэн подготовил предложения Якутии для обсуждения на данном заседании.

Воздушный транспорт в Республике Саха (Якутия) выполняет жизненно важную функцию, обеспечивая транспортную доступность внутри крупнейшего по площади региона страны. Авиация особенно важна для Арктической зоны Якутии, где все пассажирские перевозки в силу труднодоступности осуществляются только воздушным транспортом. Поэтому республиканские власти уделяют особое внимание развитию авиации, вынося свои предложения на федеральный уровень.

Среди наиболее сложных проблем авиационного обеспечения арктических районов Якутии можно выделить следующие: крайне неблагоприятные природные условия; неразвитая инфраструктура обеспечения полетов; устаревающий парк воздушных судов.

Кроме того, в республике крайне высоки тарифы на внутренние авиаперевозки. Протяженность маршрутов в республике сопоставима с межрегиональными перелетами – тарифы из районных центров до аэропорта Якутска составляют от 16,5 до 33 тысяч рублей. Поэтому задача повышения ценовой доступности авиасообщения остается одной из самых приоритетных.

Общая потребность в субсидировании авиаперевозок по арктическим направлениям Якутии составляет 2,5 млрд. рублей. Вследствие ограниченности возможностей регионального бюджета спецтарифами могут воспользоваться только 10% жителей арктических районов. Понятно, что полное финансирование невозможно без участия федерального бюджета, поэтому республикой вносится соответствующее предложение о предоставлении субсидий для местных маршрутов.

Одними из факторов, существенно повышающими тарифы на авиабилеты, являются высокие аэропортовые сборы. Частично снизить данные затраты возможно путем совершенствования нормативных правовых актов в части обеспечения безопасности, предъявляющих избыточные требования к малым аэропортам. Вопрос внесения изменений в воздушное законодательство издавна поднимается республикой.

Насущной является проблема обветшалости аэропортовой сети Якутии, представленной 32 аэропортами и 133 посадочными площадками. Многие из них находятся в критическом состоянии – износ основных фондов составляет 80%. Несвоевременная модернизация аэропортовой инфраструктуры может привести к транспортной изоляции отдаленных арктических районов республики.

Кроме того, при реконструкции аэропортов необходимо учитывать перспективу обновления парка воздушных судов. Согласно Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года запланированы мероприятия по реконструкции 16 аэропортовых комплексов республики, в том числе аэропортов расположенных в Арктической зоне – Депутатский, Белая Гора Черский, Жиганск. Реконструкция аэропортов в большинстве случаев не включает строительство и перевод грунтовых взлетно-посадочных полос на искусственные, что не синхронизируется с планами использования новых воздушных судов-низкопланов (типа ИЛ-114). Грунтовые взлетно-посадочные полосы перспективны только при использовании высокопланов (аналог АН-24/26).

Серьезным ограничивающим фактором дальнейшего развития авиаперевозок в Арктической зоне Якутии является состояние парка воздушных судов, выполняющих местные перевозки. Средний возраст основных самолетов типа Ан-24/26 составляет 41 год, самолетов Ан-2, Ан-3 – 37 лет. Якутией прорабатываются вопросы субсидирования из федерального бюджета лизинга вертолетов и применения поправочного коэффициента 1,5 к объему федеральной субсидии для авиакомпаний Дальневосточного округа, что позволит сократить расходы авиакомпаний на лизинг.

Также стоит вопрос о необходимости подготовки летных кадров. В последние годы наблюдается естественный отток пилотов вертолетов. В связи с чем властями республики проводится работа с федеральным центром по вопросу обеспечения финансирования подготовки пилотов вертолетов на базе Якутского авиационного технического училища гражданской авиации.

Государственное Собрание (Ил Тумэн) ведет планомерную работу по развитию авиации, в частности на законодательном уровне. Напоминаем, в прошлом году 26 ноября Председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии Петр Гоголев принимал участие в круглом столе «Законодательное обеспечение развития малой авиации», которое провел комитет Совета Федерации по экономической политике. На круглом столе Петр Гоголев отметил, что в целях повышения транспортной доступности республика инициирует рассмотрение на федеральном уровне вопросов субсидирования авиаперевозок как на межрегиональных маршрутах в соответствии с действующими правилами, так и на внутрирегиональных. Речь идет о разработке и внедрении постановления в соответствии с поручением председателя правительства РФ. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Якутии также внесло в Госдуму РФ проект федерального закона о внесении изменения в статью 114 Воздушного кодекса Российской Федерации в части определения перечня авиационных работ.