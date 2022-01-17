В профильном комитете Ил Тумэна поддержан проект федерального закона о местном самоуправлении

В минувшую пятницу в парламенте Якутии состоялось расширенное заседание постоянного комитета Ил Тумэна по государственному строительству и местному самоуправлению в очном и заочном форматах.

В работе расширенного заседания приняли участие руководство Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Галина Данчикова, народные депутаты Республики Саха (Якутия), члены Правительства Якутии, Конституционного совета РС(Я), представители Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), прокуратуры республики, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по РС(Я), главы муниципальных образований республики, председатели представительных органов муниципальных районов и городских округов республики, члены Общественной палаты РС(Я), Общественно-консультативного совета при Председателе Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) и ветераны государственной и муниципальной службы. Расширенное заседание комитета, проводимое в очном и заочном форматах, транслировался на канале Ютуб.

После доклада председателя постоянного комитета Ил Тумэна по государственному строительству и местному самоуправлению Владимира Прокопьева участники заседания приступили к обсуждению проекта федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», внесенный сенатором Российской Федерации Андреем Клишасом, депутатом Государственной Думы Павлом Крашенинниковым.

В частности, в своем выступлении глава Усть-Янского района Георгий Федоров акцентировал внимание на том, что работа по переходу на муниципальный округ у них начата с прошлого года. Как сказал Федоров, главы поселений не возражают против реформы, население поддерживает предлагаемые изменения. По его мнению, появляется возможность напрямую выходить на администрацию района. «В целом, принятие закона пойдет на пользу арктическим районам, поэтому принципиальных возражений и препятствий к законопроекту у нас нет», — сказал глава.

Глава городского округа «Город Якутск» Евгений Григорьев затронул вопросы, касающиеся терминологии. Он сказал, что могут возникнуть правовые коллизии, и, в целом, может возникнуть некоторая путаница в разграничении полномочий. Мэр города затронул вопросы, касающиеся муниципального, жилищного и земельного контроля.

Егор Жирков отметил, что законопроект завершает конфигурацию построения единой системы публичной власти в Российской Федерации. Он сказал, проработав все 186 страниц законопроекта, не нашел ничего, что противоречило бы Конституции России. «Концептуально я поддерживаю то, что говорил от имени комитета Владимир Михайлович», — сказал он.

Он также высказался по ключевым позициям – наименованию, определению МСУ и т.д. Егор Петрович подчеркнул, что уже сейчас необходимо думать над принципиальными положениями республиканского закона о местном самоуправлении и обновлением республиканского законодательства.

Так, в статье 4 указано о принципе учёта исторических и местных традиций. По его мнению, это ключевой момент. «В Конституции Якутии всего пять статей по местному самоуправлению, и здесь нечего добавлять, изменять или дополнять. В статье 99 прямо сказано о том, что местное самоуправление осуществляется в республике в улусах, районах, городах, наслегах и поселениях. Это должно остаться как есть, то есть статья не противоречит», — сказал Егор Жирков.

Он также предложил прописать в республиканском законе положение о том, что территория муниципального образования состоит из наслегов. В управленческой части, по мнению Жиркова, необходимо прописать их как территориальные органы местной администрации, тогда будет коллегиальное управление.

От Общественной палаты Якутии выступил Сергей Сюльский. Как он отметил, законопроект концептуально правильный, и Общественная палата поддерживает данный законопроект.

Исходя из обращений, поступающих в Общественную палату, он отметил, что население хочет четких пояснений насчет главы наслега – он руководитель территориального управления или староста? Кроме того, вопросы поступают по местному бюджету.

Сергей Сюльский также говорил об ответственности недропользователей, чтобы они вносили свою лепту в развитие населенных пунктов, у которых нет своих доходов.

Народный депутат СССР XII созыва, народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) I созыва, заслуженный юрист России, Почетный работник Прокуратуры России Макар Яковлев также выступил за поддержку общей концепции законопроекта. «Во всех странах мира муниципалитеты входят в систему публичной власти», — подчеркнул Макар Макарович.

«Конечно, законопроект не всегда бывает идеальным, на то он и законопроект. Здесь хорошо сдержан баланс полномочий между властью и муниципалитетам. Самое главное – много полномочий дали субъектам Российской Федерации, усилили представительную власть муниципалитетов. Поэтому, когда мы будем принимать свой закон, нам необходимо будет учесть все предложения и мнения. Все обеспокоены судьбой поселений», – сказал он.

Народный депутат РС(Я) V созыва, президент СВФУ им. М.К. Аммосова Евгения Михайлова отметила, что местная власть в настоящее время перегружена полномочиями без достаточного финансирования. По ее мнению, необходимо в законе прописать механизм для обеспечения финансирования передаваемых полномочий.

Доктор юридических наук, Почетный гражданин Республики Саха (Якутия) Дмитрий Миронов предложил в названии законопроекта включить слово “и взаимодействие” органов. Кроме того, по его словам, в законе должны появиться слова о пользовании, владении и распоряжении муниципальной собственностью. Также заслуженный юрист Российской Федерации внес конкретные предложения по статьям в части определения полномочий МСУ субъектов РФ.

Председатель районного Совета депутатов Вилюйского района Гаврил Корякин сообщил, что данный законопроект был дважды обсужден в расширенном составе, в том числе при участии главы района и депутатов разных уровней. По его словам, в целом, муниципалы поддерживают обсуждаемый проект закона.

«На мой взгляд, предлагаемая конфигурация системы органов местного самоуправления работоспособнее, чем действующая, поскольку более практична и сводит на нет предпосылки возникновения конфликтных ситуаций, связанных с распределением полномочий среди властей различного уровня. Проект четко и недвусмысленно прописывает неотъемлемые полномочия местного самоуправления», – отметил он.

Председатель Палаты Республики Ил Тумэна I созыва Егор Ларионов отметил, что проект закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» носит судьбоносный характер не только для Республики Саха (Якутия), но и для всей Российской Федерации. Он выступил за сохранение поселенческой структуры в системе местного самоуправлении.

Депутат Верховного Совета ЯАССР XII созыва, народный депутат Госсобрания (Ил Тумэн) II созыва Иван Горохов отметил, что в принципиальном плане он выступает за переход на новую систему одноуровневой организации местного самоуправления. Он добавил, что, вместе с тем, необходимо рассмотреть или изменение налоговой политики, или увеличение финансирования местных бюджетов для повышения бюджетной обеспеченности малых населенных пунктов. Иван Горохов также акцентировал внимание на том, что должен быть улучшен механизм назначения руководителей территориальных органов и повышена объективность и прозрачность при рассмотрении кандидатур. Глава Верхневилюйского района Владимир Поскачин выступил за сохранение выборности глав муниципальных округов.

Председатель Совета депутатов Амгинского района Софья Александрова сообщила, что у них в районе обсудили и, в целом, поддержали законопроект.

«Мы считаем, что осуществление самоуправления в условиях одноуровневой структуры муниципального образования является неплохим решением. Этот закон должен работать на дальнейшее развитие наших городов и сел республики, в интересах населения в условиях Крайнего Севера, и мы уверены в том, что депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) тщательно проработают его, и закон будет принят с учетом специфических региональных условий Якутии», — подчеркнула она.

Глава муниципального образования Таттинский улус, председатель Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) — Ассоциации межмуниципального сотрудничества Михаил Соров сообщил, что по итогам обсуждений законопроект, в целом, поддерживается.

Он предложил исключить из статьи 4 пункт 9, в котором указывается, что муниципальное образование не является административно-территориальной единицей. Соров также предложил принять закон субъекта о статусе сел и глав, руководителей этих территорий, чтобы закрепить их законодательно.

Депутат Верховного Совета ЯАССР XII созыва, народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) I созыва, народный депутат Республики Саха (Якутия) III созыва Михаил Санников подготовил свои предложения по каждой статье рассматриваемого законопроекта и направил их в профильный комитет.

Он также почеркнул, что при обсуждении данного законопроекта федеральные законодатели уходят от 131-го Федерального закона, принятого в 2003 году. За 18 лет в 131-й ФЗ было внесено 168 поправок, посчитал Михаил Семенович. «Это говорит о том, что самоуправление на территории РФ не состоялось. Мы не смогли справиться с той задачей, которую поставил Европейский союз перед Российской Федерацией», — отмечает аксакал якутского парламентаризма.

Санников также предложил оставить прямые выборы главы как высшего должностного лица муниципального образования, района, а также из числа депутатов, без выдвижения кандидатуры главой субъекта.

Председатель районного Совета депутатов МО «Усть-Алданский улус» Иван Колодезников подчеркнул, что нужно добиться тщательной разработки закона о местном самоуправлении в РС (Я), учитывающего принцип избираемости главы муниципального образования, повышения роли и ответственности депутатов представительных органов и наличие территориальных органов местной администрации, муниципального округа в административно-территориальных единицах наслегов.

«Я предлагаю, чтобы избежать проведения в 2022 году избирательной кампании, финансовых, человеческих ресурсов, преобразовать муниципальные районы в муниципальные округа до вступления в силу этого закона», — сказал он.

Иван Колодезников подчеркнул, когда в 1992-1993-х годах он был назначен главой наслега, несмотря на сложные годы перестройки наслега имели свою территорию, границы, бюджет по смете доходов и расходов. «Так что пугать население и объяснять народу, что с принятием данного закона не будет наслегов, глав, появятся старосты, что не будет развития – вообще не имеет никаких оснований. Закон требует принятия. Мы его поддерживаем. Парламенту Якутии необходимо его поддержать, с учетом внесения своих предложений и замечаний, и готовиться к качественной разработке регионального закона о местном самоуправлении», — выступил он.

Руководитель Департамента по вопросам местного самоуправления Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Иван Попов рассказал, что по итогам обсуждений органами местного самоуправления республики направлены замечания и предложения к законопроекту. По его информации, всего с участием Департамента проведено обсуждение законопроекта в 17 районах. Обсуждение в районах продолжается.

«В целом, у муниципальных образований понимание проекта закона имеется – концепция законопроекта поддерживается. При этом имеются ряд непосредственных предложений и замечаний по дальнейшей реализации данного проекта при принятии Федерального закона», — сказал руководитель департамента.

Данные замечания и предложения в основном касаются вопросов установления четкого механизма избрания главы муниципального округа и городского округа на муниципальных выборах, организации органов управления в преобразуемых городских и сельских поселениях, деятельности в составе публичной власти старосты сельского населенного пункта. Также немаловажную роль в обсуждении законопроекта занял вопрос о сохранении границ поселений и их территорий.

Он отметил, что проект федерального закона направлен на совершенствование общей системы организации местного самоуправления, а закрепляемые предложения для административно-территориальных единиц не могут расцениваться как ухудшающие положение в части попытки изменения административно-территориальное деления субъекта Российской Федерации.

Попов призвал глав и депутатов муниципальных образований принять активное участие в формировании конкретных, постатейных предложений к проекту федерального закона, которые могут быть уточнены во втором чтении, а также принять активное участие при формировании республиканской правовой базы.

В завершение заседания Председатель Ил Тумэна Алексей Еремеев выразил благодарность комитету по государственному строительству и по местному самоуправлению за организацию широкого обсуждения судьбоносного проекта федерального закона с участием аксакалов-парламентариев, видных общественников, руководителей и представителей местного самоуправления.

Как подчеркнул Алексей Ильич, никоим образом не подвергается сомнению институт прямой демократии. Это значит, что население не будет ограничено в правах по формированию органов местной власти.

Спикер парламента также отметил, что в Республике Саха (Якутия), в целом, приветствуется данный проект закона, т.к. с учетом огромной территории и климатических особенностей в регионе столкнулись с проблемами реализации двухуровневой системы МСУ.

Он также подчеркнул, что административно-территориальная структура республики, соответственно, наличие населенных пунктов, не подвергается никакому сомнению. Республиканским законом будут определяться территории и границы соответствующего муниципального округа.

Как отметил Еремеев, предстоит большая работа представительных органов субъектов, т.к. скорее всего федеральный законопроект будет принять в окончательном виде уже в конце первого квартала. Субъектам даны большие полномочия по организации и формированию территорий муниципальных округов и городских округов. Коренным образом меняется также методика бюджетной системы, налогового законодательства, относящейся к муниципалитетам.

Далее Председатель Ил Тумэна Алексей Еремеев выразил поддержку законопроекту и попросил коллег-членов комитета поддержать закинициативу, коренным образом отвечающей интересам населения.

По итогам голосования комитет поддержал законопроект и решил внести на рассмотрение на предстоящем пленарном заседании Госсобрания.