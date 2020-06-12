В Ил Тумэне поддержали инициативу школьников Якутска

Спикер Ил Тумэна Петр ГОГОЛЕВ по приложению ZOOM поздравил ученика 11 «Б» класса СОШ №1 Николая НИКОЛАЕВА с Днем России. Об этом он рассказал на своей странице в Инстаграмм.



В стенах якутского парламента 8 мая была открыта выставка с портретами якутян-Героев Советского Союза. Все портреты нарисованы юным талантливым художником, учеником 10 «б» класса СОШ №1 Николаем Николаевым.

Председатель парламента поблагодарил молодого художника, его классного руководителя ЗАРОВНЯЕВУ Татьяну Степановну, директора школы ГОРОХОВУ Таисию Николаевну за воспитание чувства патриотизма у молодого поколения.



В этом году ученики школы №1 г. Якутска запустили акцию, призванную сохранить память о героях Великой Отечественной войны. Каждый ученик собрал данные о Герое Советского Союза и рассказал о нем своим одноклассникам. Государственное Собрание (Ил Тумэн) поддержало инициативу МБОУ СОШ №1 города Якутска и присоединилось к патриотическому проекту учеников 10 «б» класса «Спасибо Героям! Спасибо солдатам!».