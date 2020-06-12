12.06.2020
12:30
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Общество

В Ил Тумэне поддержали инициативу школьников Якутска

Спикер Ил Тумэна Петр ГОГОЛЕВ по приложению ZOOM поздравил ученика 11 «Б» класса СОШ №1 Николая НИКОЛАЕВА с Днем России. Об этом он рассказал на своей странице в Инстаграмм.

В стенах якутского парламента 8 мая была открыта выставка с портретами якутян-Героев Советского Союза. Все портреты нарисованы юным талантливым художником, учеником 10 «б» класса СОШ №1 Николаем Николаевым.

Председатель парламента поблагодарил молодого художника, его классного руководителя ЗАРОВНЯЕВУ Татьяну Степановну, директора школы ГОРОХОВУ Таисию Николаевну за воспитание чувства патриотизма у молодого поколения.

В этом году ученики школы №1 г. Якутска запустили акцию, призванную сохранить память о героях Великой Отечественной войны. Каждый ученик собрал данные о Герое Советского Союза и рассказал о нем своим одноклассникам. Государственное Собрание (Ил Тумэн) поддержало инициативу МБОУ СОШ №1 города Якутска и присоединилось к патриотическому проекту учеников 10 «б» класса «Спасибо Героям! Спасибо солдатам!».

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Ил Тумэн поддержал акцию «Спасибо Героям! Спасибо солдатам», инициированную школьниками СОШ #1 г. Якутска. В рамках данной акции тогда ещё ученик 10 «б» класса Николай Николаев, ныне выпускник, создал портреты всех 24 Героев Советского Союза и 1 Героя России, награждённых высоким званием за свои подвиги в Великую Отечественную войну. От имени всего депутатского корпуса поблагодарил Николая, его классрука Заровняеву Татьяну Степановну, директора школы Горохову Таисию Николаевну. Портреты будут экспонироваться в нашем здании до осени. В сентябре как обычно у нас много гостей из школ республики и столицы, посещающих Музей парламентаризма и знакомящихся с работой Ил Тумэн. Уверен, работы Николая найдут понимание, его посыл будет воспринят.

A post shared by Петр Гоголев (@gogolev388) on

Источник: https://www.instagram.com/tv/CBSkelAIZxh/?igshid=b9izpbdaoev3
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