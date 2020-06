В Ил Тумэне поддержали инициативу школьников Якутска

View this post on Instagram

Ил Тумэн поддержал акцию «Спасибо Героям! Спасибо солдатам», инициированную школьниками СОШ #1 г. Якутска. В рамках данной акции тогда ещё ученик 10 «б» класса Николай Николаев, ныне выпускник, создал портреты всех 24 Героев Советского Союза и 1 Героя России, награждённых высоким званием за свои подвиги в Великую Отечественную войну. От имени всего депутатского корпуса поблагодарил Николая, его классрука Заровняеву Татьяну Степановну, директора школы Горохову Таисию Николаевну. Портреты будут экспонироваться в нашем здании до осени. В сентябре как обычно у нас много гостей из школ республики и столицы, посещающих Музей парламентаризма и знакомящихся с работой Ил Тумэн. Уверен, работы Николая найдут понимание, его посыл будет воспринят.