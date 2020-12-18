В Ил Тумэне обсудили закон об общественном контроле

В Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 17 декабря в режиме видеоконференцсвязи состоялись парламентские слушания на тему «О реализации Закона Республики Саха (Якутия) «Об общественном контроле в Республике Саха (Якутия)».

Мероприятие провел председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев.

С основным докладом выступил председатель Общественной палаты РС (Я) Алексей Сергучев.

Он подчеркнул, что Общественная палата РС (Я) стала частью правозащитной системы, существующей на сегодняшний день в республике. По его словам, ежегодно палата проводит множество мероприятий, связанных с решением данных вопросов, в том числе круглые столы, общественные слушания, общественная экспертиза социально значимых законопроектов, выездные площадки в муниципальные районы региона, общественные приемные и другие мероприятия.

Алексей Сергучев сказал, что палата осуществляет следующие формы правозащитной деятельности: контрольная (взаимодействие с исполнительными органами государственной власти, ведомствами, коммерческими структурами в интересах граждан) и экспертная (экспертно-оценочная деятельность Общественной палаты по рассмотрению и оценке законопроектов).

Важным институтом общественного контроля докладчик назвал общественные советы при исполнительных органах государственной и муниципальной власти.

«Можно констатировать, что на сегодня деятельность общественных советов налажена, но утверждать, что общественные советы стали действенным институтом гражданского общества, пока нельзя. Есть четкое понимание роли общественных советов и их задач, но необходимо повысить открытость, публичность, ориентацию на дискуссионный характер обсуждения вопросов, усилить контроль за реализацией принятых органами власти и местного самоуправления решений, включая органы представительной власти на местах», — сказал Алексей Сергучев.

Также эффективной формой общественного контроля он назвал общественный мониторинг.

«Наша задача – «держать в тонусе» власти всех уровней, оценивать эффективность и социальную направленность всех принимаемых решений. Одним из основных вопросов остается контроль за реализацией национальных проектов в республике», — резюмировал председатель Общественной палаты РС (Я) Алексей Сергучев.

В качестве содокладчика выступил министр по делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я) Степан Саргыдаев.

По информации министра, в РС (Я) в 2020 году количество некоммерческих организаций составило 2 203, из них социально ориентированных НКО – 1758, территориальных общественных самоуправлений – 22.

По его словам, Якутия стала одним из первых регионов в стране, которым в этом году запущен собственный портал для регионального грантового конкурса в электронной форме.

«В период конкурсного отбора подано 256 заявок от 237 организаций по 16 грантовым направлениям. По результатам независимой экспертизы поддержку получили 43 проекта на сумму более 56 млн. руб. Наш конкурс грантов Главы РС (Я) отмечен Министерством по развитию Дальнего Востока РФ как лучшая региональная практика и рекомендован всем субъектам Дальневосточного федерального округа», — сообщил Степан Саргыдаев.

Министр подчеркнул, что особое внимание в республике уделяется вопросам повышения квалификации представителей НКО. Так, в марте в республике открыт Единый ресурсный центр поддержки НКО в форме некоммерческой организации, который финансируется с Целевого фонда будущих поколений.

Он также рассказал о проекте «Гражданские выходные», который направлен на консолидацию институтов гражданского общества, оказание консультативной, методической и информационной помощи социально ориентированным некоммерческим организациям. Министр отметил, что этот проект вошел в топ-5 лучших социальных проектов среди регионов России в феврале 2020 года.

«Проводимая министерством работа позволила существенно улучшить качество участия в федеральном конкурсе на предоставление президентских грантов. В текущем году на конкурс подано 309 заявок, из которых поддержано 56 проектов, на общую сумму 61 млн. 826 тысяч рублей, что также позволило продвинуть республику в федеральном рейтинге», — сказал Степан Саргыдаев.

Кроме того, в июне 2020 года Президентом РФ был объявлен специальный конкурс для социально ориентированных НКО, участвующих в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. От Якутии победителями признаны 7 организаций, общая сумма грантов составила 14 млн рублей.

«Всего за 2020 год посредством участия социально ориентированных НКО республики в федеральных конкурсах общая сумма привлеченных средств составила более 75 млн рублей. Это конкурсы Фонда президентских грантов, Росмолодежи, Фонда Тимченко и Фонда Потанина», — проинформировал докладчик.

Он также рассказал о гражданских инициативах в сфере добровольческого движения, в том числе по оказанию помощи гражданам пожилого возраста, находящимся в режиме изоляции на дому, для чего был создан Республиканский волонтерский корпус.

За весь период с марта 2020 года было привлечено более 4 тысяч волонтеров по всей республике. На сегодняшний день в медицинских организациях РС (Я) привлечены 363 волонтеров-медиков.

По информации министра, по состоянию на 13 декабря 2020 года добровольцами Республиканского волонтерского корпуса по республике отработано 41 329 заявок, поступивших от граждан пожилого возраста. Также волонтерским корпусом оказана однократная помощь в виде выделения продуктового набора для нуждающихся граждан старше 65 лет, финансовые средства на которые были выделены финансово-инвестиционным консорциумом «Альфа-групп» в размере 10 млн рублей. Всего однократную продуктовую помощь получили 20 тысяч якутян из 20 муниципальных образований.

2 октября 2020 был создан Региональный клуб Всероссийской акции #МыВместе. Клуб работает по направлениям: «#МыВместе: помощь пожилым и проект «Своих не бросаем», «Психологическая помощь», «Волонтеры при ЧС».

Далее участники парламентских слушаний, народные депутаты Игорь Григорьев, Алена Атласова, Наталья Румянцева, Валерий Лютый, Владимир Чичигинаров, Любовь Явловская, Алексей Еремеев задали докладчикам свои вопросы.

Со своими предложениями и пожеланиями выступили народные депутаты Владимир Прокопьев, Валерий Лютый, Алена Атласова.

«Общественной палатой РС (Я) проводится большая работа. Но одной Общественной палаты со своими общественными советами недостаточно. У нас очень активные граждане. Ведя парламентскую деятельность, мы видим, насколько влиятельны сегодня общественные формы воздействия. Мы прислушиваемся к общественным активистам и всегда приглашаем их в качестве экспертов. Нас это радует, в будущем будем также нацеливать работу парламента на то, чтобы общественники еще активнее участвовали в формировании государственной политики, в том числе в конституционно-правовой сфере», — отметил председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Петр Гоголев.

Завершая мероприятие, председатель профильного комитета Алексей Еремеев сказал, что по итогам парламентских слушаний было получено достаточно информации – есть поле для размышлений и деятельности.