В Ил Тумэне обсудили вопрос развития автомотоспорта в Якутии

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по делам молодежи, физической культуре и спорту Михаил Гуляев и председатель Контрольного комитета Ил Тумэна Евгений Перфильев 17 ноября совместно провели рабочее совещание по вопросу развития автомотоспорта в Республике Саха (Якутия).

В обсуждении вопроса приняли участие народный депутат Якутии Мичил Николаев, руководитель спортивно-технического клуба «Столица» Александр Струтинский, председатель комитета Эндуро Алексей Долгов, председатель Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Республики Саха (Якутия)» Дмитрий Хватов, молодой спортсмен Александр Абрамов и другие.

Как отметил Дмитрий Хватов, когда действовала подпрограмма в рамках государственной программы, на выделенные средства были куплены мотокроссовые мотоциклы, и вся оставшаяся сумма уходила на финансирование выездов спортсменов (детей и взрослых) на соревнования.

«Финансирование резко сократилось в 2016 году, и в 2017 году подпрограмма была закрыта. Это означало полное отсутствие поддержки любых мероприятий. Тема приобретения новых мотоциклов и покупок запчастей была закрыта. До начала пандемии успели создать две секции по автокроссу для детей от 13 лет и по мотокроссу, провести мероприятия», — пояснил Дмитрий Хватов.

По его словам, несмотря на ограничения, вызванные пандемией COVID-19, федерация пытается развивать перспективные направления мотоспорта в Якутии. Как считает председатель федерации, сегодня довольно неплохие перспективы для развития имеет биатлон на квадроциклах, снегоходах и мотоциклах (эндуро). Он сообщил, что в этом году в Подмосковье впервые открыли детскую мотошколу, которая проводит круглогодичное обучение на специально оборудованных площадках.

«Мы своими силами купили пневматические биатлонные винтовки для занятий, провели официальные соревнования. Но сегодня без государственной поддержки приходится очень тяжело, особенно содержать технику, которая в настоящее время базируется на предоставленной территории МЧС России по РС(Я). Просим возобновить программу по развитию автомобильного и мотоциклетного спорта, так как она нам сильно помогла в 2014-2015 годах. В перспективе у нас развитие детского спорта – мотокросса и автокросса для Д-2 юниор», — сказал Хватов.

Вместе с тем Дмитрий Хватов предложил открыть отделения в ДЮСШ, где бы дети могли заниматься данным видом спорта. В связи с пандемией занятия с детьми не проводятся в течение двух лет. Он отметил, что при их постоянном финансировании можно было бы добиться хороших результатов и решить существующие проблемы. Хватов обратил внимание на то, что многие родители звонят и спрашивают, как записать ребенка, на что федерация не может дать конкретный ответ.

В ходе совещания народные депутаты задали ряд уточняющих вопросов. В частности, о ситуации с кадровым потенциалом (тренера-преподавателя высшей категории).

Хватов отметил, что начальный толчок по продвижению в решении вопроса по открытию отделений в ДЮСШ сильно зависит от мэра города, и он готов всеми силами участвовать в процессе обсуждения пути решения проблемы.

Главный залог успеха и безопасности – регулярные тренировки. Систематические занятия в ДЮСШ помогут выработать необходимые качества, приобрести навыки управления, торможения, прыжков и маневрирования, считает председатель Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Республики Саха (Якутия).

Мотокросс – зрелищный и экстремальный вид мотоциклетного спорта. Участие в мотогонках требует от спортсменов физической силы, смелости, выносливости и хорошей концентрации. Мотокросс опасен и непредсказуем только для самонадеянных и неподготовленных водителей.

Ежегодно проводятся соревнования, позволяющие спортсменам Якутии добиваться роста мастерства, а любителям вливаться в ряды спортсменов. По уже сложившейся традиции сезон открывается Чемпионатом РС (Я) по ралли-рейдам «Полюс холода». Он проводится в рамках Фестиваля «Полюс холода». По календарю соревнований в этом году с разрешением Роспотребнадзора удалось провести только два – «Хаар айан» и «Ледовый трек». Все мероприятия перенесены на следующий год.

По информации Хватова, купленная в 2014-2015 гг. техника была распределена между Нерюнгри, Алданом и Якутском. Сегодня там практически никто не занимается развитием мотоспорта. «Нас радует то, что есть большой потенциал у ребят из заречных и центральных групп улусов республики. Они в течение года готовят машины, проводят отборочные этапы у себя и лучшие приезжают принять участие в республиканском лично-клубном соревновании на автомобилях марки УАЗ «Хаар айан». Поэтому не надо разделять мотоспорт на промышленные и центральные группы районов. В развитии автомотоспорта заинтересована вся республика», — отметил Дмитрий Хватов.

По мнению Михаила Дмитриевича, для развития мотоспорта в республике на должном уровне необходимо привлечь крупные промышленные предприятия в качестве спонсоров. «Только при совместном активном участии всех органов власти и спонсоров можно решить задачу. Необходимо настраиваться на конструктивный диалог с бизнес-сообществом», — подчеркнул парламентарий.

Далее выступил молодой спортсмен родом из пос. Мохсоголлох Хангаласского улуса Александр Абрамов. Он рассказал, как пришел в этот спорт и поделился опытом участия в соревнованиях.

Руководитель спортивно-технического клуба «Столица» Александр Струтинский в своем выступлении отметил, что для подготовки машины к соревнованиям уходит порядка 500 тыс. рублей. Кроме того, необходимо заплатить взносы, найти деньги на проезд. «Все ложиться на плечи и карман спортсмена, поэтому многие вынуждены прекратить заниматься данным видом спорта, несмотря на огромное желание и потенциал. В клуб приходят отнюдь не дети состоятельных родителей, а парни, которые не могут позволить себе обычный велосипед», — сказал он.

По мнению Струтинского, сегодня спортсменам нужно оставить одно лишь желание заниматься спортом. Он также отметил, что за все 22 года, которые он занимается развитием автомотоспорта в Якутии, не было ни одного случая, когда воспитанники клуба были привлечены к уголовной ответственности. Все мы знаем: спорт – одна из важнейших составляющих в развитии подрастающего поколения. Он способствует физическому формированию тела, становлению характера и учит взаимодействовать со сверстникам, сказал Струтинский.

Евгений Перфильев убежден, что необходимо возвращать грантовую поддержку и добиваться того, чтобы мероприятия были включены в госпрограмму.

В завершение совещания в поддержку развития автомотоспорта выступил Мичил Николаев.

Михаил Гуляев и Евгений Перфильев отметили, что необходимо тщательно подготовиться к круглому столу по вопросам развития автомотоспорта в республике, проведение которого планируется в конце первого квартала 2022 года.

Справка:

В Якутии мотоспорт начал активно развиваться ещё с начала 70-х годов. Были свои чемпионы и фавориты, команда, входившая в десятку лучших в Советском Союзе, занимала призовые места на различных соревнованиях по всей стране.

После многих лет в Якутске совместными усилиями директора авторынка “Лера” Владимиром Милютиным и Александром Струтинским была предпринята попытка создать клуб, в котором молодые ребята могли бы обучаться основам картинга и мотоспорта. В 2007 году образовался спортивно-технический клуб «Столица», бессменным руководителем которого и является Александр Струтинский.

Была восстановлена трасса на Птицефабрике, построенная в 80-х годах, именно она является тем местом, на котором клуб устраивал свои тренировки и проводил соревнования по мотокроссу. Так как клуб не имеет постоянного финансирования, закупку техники и её ремонт осуществляет сам клуб и его спонсоры.

На протяжении нескольких лет клуб регулярно выезжал на Чемпионат России в Дальневосточный федеральный округ.

Весной 2011 года была создана Общественная организация, объединившая людей неравнодушных к экстриму, автомобильному и мотоциклетному спорту и путешествиям – «Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Республики Саха (Якутия)».

Федерация объединяет такие направления, как трофи-рейд, ралли-рейд, автокросс, мотокросс и дрифт, которые в последнее время наибрают популярность.

При поддержке Министерства спорта РС(Я), администрации ГО «город Якутск», Управления физической культуры и массового спорта и ЯТЭК, а также при поддержке и непосредственном участии ООО «Трансстрой» заброшенный песчаный карьер, недалеко от поселка Маган, в 2014 году превратился в спортивный полигон, возможности которого позволяют проводить различные соревнования высокого класса по мотокроссу, спринту и триалу. На мотокроссовой трассе полигона до пандемии тренировались дети и подростки от 6-ти до 18-ти лет.