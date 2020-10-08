В Ил Тумэне обсудили механизм энергосервиса в жилфонде

8 октября состоялось первое публичное обсуждение внедрения механизма энергосервисного договора в жилом фонде республики с участием народных депутатов Государственного собрания (Ил Тумэн) РС (Я).

На сегодня законопроект о внесении изменений в республиканский закон об энергосбережении прошел одобрение правительства Республики Саха (Якутия) и Общественного совета Министерства ЖКХ и энергетики республики.

Председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Яков Ефимов представляя законопроект, отметил, что субсидия организациям коммунального комплекса на межтарифную разницу составляет 10 % госбюджета республики или около 25 млрд рублей. С каждым годом данная цифра растет.

«Законопроект позволит в последующем сократить нагрузку на госбюджет», — отметил Яков Ефимов.

Привлечение инвестиций на проведение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда приведут к снижению потребления энергетических ресурсов, в первую очередь тепловой энергии. Заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Виктор Романов представил действие энергосервиса на примере одного дома села Борогонцы Усть-Алданского района, где экономия платы за отопление после энергосберегающих мероприятий составила 25 %.

«В случае принятия законопроекта, собственники жилых помещений вправе заключить договор с энергосервисной компанией. При этом дополнительных расходов у собственников не возникает.», — отметил замминистра.

В Якутии сложился положительный опыт по энергосервисным контрактам в бюджетной сфере. Как отметила председатель Госкомцен Якутии Антонина Винокурова, благодаря энергосберегающим мероприятиям бюджетные учреждения снизили на 36 % потребление тепловой энергии.

«Если бы этого не случилось, то бюджетные расходы на коммунальные услуги были бы больше на 3,7 млрд рублей, чем сейчас они платят. Это нужный проект», — сказала Антонина Винокурова.

Предлагаемый законопроект позволит простимулировать энергосервисные компании для работы на объектах жилфонда и исключит существующие барьеры по возмещению вложенных средств.

Апробировать механизм энергосервиса в жилых домах предлагается в Тикси Булунского района. В рамках ведомственного проекта «Потребитель-сети-генерация» в 33 многоквартирных домах установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии, в том числе с автоматикой погодного регулирования потребления тепловой энергии в индивидуальном тепловом пункте.

Вице-спикер парламента Якутии Антонина Григорьева внесла предложение о необходимости формирования единого подхода по программам в области энергосбережение и повышения энергоэффективности в муниципальных образованиях. Также участники обсуждений ставили вопросы оснащения приборами учета многоквартирных домов, синхронизации энергосберегающих мероприятий с капитальным ремонтом домов.

Общественные обсуждения продолжатся 15 и 21 октября.