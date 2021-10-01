В Ил Тумэне обсудили эпидемиологическую ситуации по коронавирусу в Якутии

В парламенте Якутии 30 сентября 2021 года состоялось рабочее совещание постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости на тему: «Об эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции в Республике Саха (Якутия)» под председательством Владимира Чичигинарова.

Мероприятие прошло в дистанционном формате. Участие приняли народные депутаты республики – члены комитета, председатели постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн), руководители и представители профильных министерств и ведомств, главные врачи ведущих медицинских учреждений республики, Общественной палаты РС (Я).

С докладами выступили министр здравоохранения РС (Я) Елена Борисова, руководитель ТО «Росздравнадзора» по РС (Я) Евгений Иннокентьев, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РС (Я) Изабелла Самойлова. Вместе с ними на вопросы участников рабочего совещания ответил директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования по РС (Я) Александр Горохов.

В рамках повестки руководители профильных госструктур представили информацию об эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции на территории региона.

В выступлениях было отмечено о росте заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Республике Саха (Якутия) с начала сентября и по настоящее время. Среди заболевших увеличивается число пациентов детского возраста. Как сообщила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РС (Я) Изабелла Самойлова, в межсезонье обстановка осложняется наслоением ОРВИ и COVID-19.

Докладчики также отметили снижение темпов вакцинации населения. Вакцина против новой коронавирусной инфекции в настоящее время имеется в достаточном объеме во всех медицинских организациях республики. Остаток вакцин составляет 147 676 доз, в том числе вакцина «Гам-Ковид-Вак» — 73972 доз, «ЭпиВакКорона» — 1054 доз, «Спутник Лайт» — 72650.

Согласно плана иммунизации населения против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской Федерации необходимо провакцинировать 80% от общего количества взрослого населения, что составляет 573 632 человека. На 24.09.2021г. получили первую вакцинацию всего – 345 894 человек (что составляет 48,2% от количества взрослого населения) вторую вакцинацию – 324 248 человек, в том числе старше 60 лет получили первую вакцинацию – 65 148 человек, вторую вакцинацию – 61 199 человек. Ревакцинацию получили вакциной «Спутник Лайт» — 9739 человек.

Отмечено, что от всего количества вакцинированных, тяжёлой формой коронавирусной инфекции заболевают всего 0,3 %. Медицинские организации самостоятельно закупают лекарственные препараты за счет средств ОМС. В настоящее время на фармацевтическом рынке Российской Федерации отсутствуют лекарственные препараты «Кевзара» и «Актемра».

Далее уточняющие вопросы докладчикам задали народные депутаты республики Наталья Румянцева, Андрей Находкин, Михаил Гуляев, Мария Христофорова, Вера Никифорова, Иван Данилов, Любовь Явловская, Елена Голомарева, Владимир Чичигинаров.

Парламентарии обратили внимание на проблемы организации приёма анализов ПЦР в районах республики, на загруженность call-центров и поликлиник г. Якутска, на оплату труда медицинских сестёр, работающих в частных поликлиниках. Были подняты вопросы вакцинации, нехватки финансовых и материальных ресурсов, лекарственных средств, кадрового обеспечения, урегулирования вопросов транспортировки и логистики пациентов с арктических и северных районов, с отдалённых населённых пунктов республики. Особое внимание было обращено на необходимость повышения подушевого финансирования на оказание медицинской помощи за счёт средств территориального фонда ОМС. Были подняты вопросы бесплатной сдачи анализов ПЦР, ИФА, увеличения квот на реабилитацию постковидных больных, строительства дневных стационаров и увеличения числа автомашин для медучреждений первичного звена в столице.

Кроме того, участники рабочего совещания высказались о необходимости предоставления детальной и прозрачной информации по статистике заболеваемости и смертности после получения вакцины от коронавируса, необходимости дифференцированной аналитики по вакцинам, по комплексу заболеваний, наличие которых ведёт к снижению иммунной системы и к мультифакториальной картине развития COVID-19.

Заместитель председателя постоянного комитета Ил Тумэна по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Любовь Явловская считает, что коронавирусная инфекция, внесенная в перечень особо опасных и карантинных заболеваний, требует сегодня совершенно иных подходов в диагностике, лечении и реабилитации пациентов. В связи с этим, она предложила подключить к совместной работе представителей науки и обратить особое внимание на вопросы профилактики и реабилитации. «Проблему могут решать только знания, умы и чёткие тактические действия. Решения надо принимать быстро», — сказала депутат.

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева обратила внимание на вопросы арктических улусов, связанных с транспортной логистикой больных коронавирусной инфекцией. Она сообщила, что в целях разгрузки медучреждений города Якутска, пациентов из ряда арктических и северных районов санрейсом вывозят на лечение в г. Мирный. «Жить в незнакомом городе, и обратно возвращаться людям очень сложно, они несут большие финансовые расходы. Надо рассмотреть данный вопрос на уровне правительства», — отметила парламентарий. Она также высказалась за своевременное обеспечение лекарственными препаратами арктических и северных районов.

Широкая дискуссия развернулась вокруг проблемы приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения больных тяжелой формой коронавирусной инфекции и рассмотрения дополнительных финансов в бюджете республики и в бюджете ТФОМС на меры борьбы с коронавирусной инфекцией.

Так, главные врачи, принявшие участие в обсуждении, рассказали о самых актуальных проблемах своих медучреждений.

Главный врач Якутской городской больницы № 3 Светлана Давыдова подняла вопрос о необходимости организации дневных стационаров при поликлиниках г. Якутска для лечения больных коронавирусной инфекцией. «Сегодня на лечении при ЯГБ № 3 находятся более одной тысячи пациентов. Технически и физически врачи не могут обслужить такое огромное количество людей», — обозначила проблему она.

Далее она рассказала о повышении стоимости лечения пациентов. «Согласно последних двух методических рекомендаций, лечение пациентов с тяжёлой и среднетяжёлой формой заболевания COVID-19 сильно подорожало. Если мы раньше давали дорогостоящие иммуносупрессоры один раз, то сегодня, чтобы спасти человека, вводим их 2-3, иногда и до четырёх раз. Из-за этого стоимость объема лечения, который проводится в лечебных учреждениях, не полностью перекрывается по программе ОМС», — сообщила она.

В-третьих, Давыдова сказала о важной необходимости транспортного обеспечения первичного звена здравоохранения г. Якутска. «Первичное звено сегодня работает как скорая помощь, и как стационар. Для того, чтобы организовать полностью весь объем работы первичного звена, нашей больнице нужно 50 автомашин, вместо имеющихся 38. В любом случае обновление автомобильного парка первичного звена в г. Якутске – назрело. Настаиваю, чтобы в следующем году в бюджете республики были предусмотрены средства на обновление автомобильного парка лечебных учреждений первичного звена г. Якутска», — сказала она.

Светлана Николаевна призвала народных депутатов республики поддержать деятельность Министерства здравоохранения РС (Я) и ТФОМС по РС (Я) в вопросах, требующих дополнительного финансирования.

Предложение коллеги о необходимости организации стационарной медицинской помощи поддержал главный врач Якутской республиканской клинической больницы Николай Васильев. «Сегодня назрела необходимость организации стационарной медицинской помощи больным тяжёлой формой поражения лёгких, нуждающихся в интенсивной терапии и в кислородной поддержке, в других медицинских организациях третьего уровня», — говорит он.

Васильев сообщил, что в их больницу поступают тяжелые больные с коронавирусной инфекцией. Так, на 30 сентября 2021 года в ковидном отделении ЯРКБ находится 407 больных, в реанимации – 32, из них 4 на ИВЛ. За сутки умерло 4 пациента. В 2020 году было пролечено 4 тысячи 452 пациента, тогда как за 9 месяцев 2021 года уже пролечено 5 тыс. 165 пациентов.

Далее Николай Васильев рассказал о проблеме лекарственного обеспечения, отметив отсутствие дорогостоящих генноинженерных препаратов на фармацевтическом рынке. Аукционы не проводятся, потому что нет участников, говорит он.

Еще один важный вопрос, требующий оперативного решения и бюджетных средств – это строительство кислородной станции на территории республики. «Данный вопрос требует экстренного решения. Сегодня в ЯРКБ за сутки тратится 5 тонн жидкого кислорода, который через каждые 3-5 дней привозят к нам из Хабаровского края. Бывает случаи, когда кислород заканчивается раньше, и мы используем кислородные баллоны», — говорит он.

Отвечая на вопросы, озвученные участниками рабочего совещания, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования по РС (Я) Александр Горохов сообщил, что в 2022 году на уровне федерального фонда запланировано создание страхового запаса, который будет направлен в регионы в случае превышения расходов по инфекционным заболеваниям. В бюджете ТФОМС на 2022 год он уже заложен.

Он также отметил, что благодаря большой работе, проведённой главой Якутии, правительством республики, и другими субъектами РФ, в 2022 году за счёт изменения предельного коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг для регионов Дальнего Востока с 4,5 до 5,5 вырастет плановая субвенция регионам на реализацию программ ОМС. В 2023 году данный показатель должен увеличиться до 6,5. Горохов уточнил, что увеличение предельного коэффициента даёт увеличение программы финансирования ОМС на 2022 год почти на 7 млрд. рублей. 7 октября Правительство РФ будет рассматривать данный вопрос.

Кроме того, по итогам VI Восточно-экономического форума поставлен вопрос о выделении дополнительных средств из федерального бюджета в размере 6,7 млрд. руб. регионам Дальнего Востока на финансирование по системе ОМС. «По поручению Президента РФ создана подкомиссия Госсовета по вопросам здравоохранения на Дальнем Востоке, которую возглавил губернатор Магаданской области Сергей Носов. Якутия внесла свои предложения. В течение октября они должны пройти согласование с федеральными профильными министерствами. Мы надеемся на положительное решение», — сообщил Александр Горохов.

Министр здравоохранения РС (Я) Елена Борисова, в свою очередь, объяснила, что все проблемы, связанные со сложностями в закупке препаратов для тяжелобольных коронавирусной инфекцией, заключаются в нехватке производственных мощностей определённых лекарственных препаратов в стране, а также с наличием санкций на завоз в РФ субстанций, необходимых для их изготовления.

Подводя итоги обсуждения, народные депутаты республики высказали ряд предложений.

Любовь Явловская сказала о необходимости поддержать Министерство здравоохранения РС (Я) в поиске дополнительных ресурсов для подготовки зданий, приспособленных под стационары, и предусмотреть средства на их ремонт. Парламентарий предложила до заседания бюджетного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн), запланированного на 14 октября 2021 года, собрать все заявки от лечебных учреждений, и где нужно выделить дополнительные средства – подготовить депутатские поправки, предварительно согласовав их со всеми профильными структурами. Она также предложила коллегам при корректировке бюджета максимально отработать моменты, связанные с укреплением материально-технической базы медучреждений северных и арктических районов республики.

«Для того, чтобы должным образом отстоять интересы региона мы должны помочь нашим исполнительным органам подготовить предложения для привлечения дополнительных средств из федерального бюджета ОМС», — отметила Мария Христофорова. Для отстаивания вопросов медицинского обеспечения региона она призвала также подключить депутатов Госдумы от Якутии, и тщательно проработать все вопросы республики. В частности, провести оперативные зональные совещания с подключением главных врачей, депутатов местных советов, чтобы получить ясную и прозрачную картину о том, как обстоят дела по борьбе с коронавирусной инфекцией в отдалённых труднодоступных местностях Якутии. Парламентарий также предложила актуализировать вопросы транспортного обеспечения медицинских учреждений в разрезе не только городского округа г. Якутск, но и районов республики. Мария Николаевна также на совместном заседании с профильным комитетом Ил Тумэна подняла вопрос о выделении в бюджете следующего года средств на обратный проезд воздушным и наземным транспортом пациентов, направленных на лечение из районов в г. Якутск, г. Мирный.

Народный депутат республики также призвала профильные органы «пресекать на корню панические настроения» среди своего руководства и проводить активную, объективную работу по информированию населения о методах борьбы с коронавирусной инфекцией, а также необходимости получения вакцины.

«Чтобы как можно меньше пациентов попадало в критические ситуации и болезнь не обретала тяжёлые последствия, надо поддерживать первичное звено здравоохранения, рассмотреть вопрос об открытии стационаров. Какие помещения можно выделять для этих целей, смягчить требования к ним в данной ситуации, потому что получить лицензию на медицинскую деятельность сегодня очень трудно. Мы все должны двигаться в едином направлении и взаимодополнять друг друга, чтобы сохранить здоровье населения», — подчеркнула депутат.

Иван Данилов, в свою очередь, предложил усилить контроль за распределением финансовых средств на борьбу с коронавирусной инфекцией, и продумать вопрос по централизованному закупу лекарственных средств.

Кроме того, участники рабочего совещания предложили организовать по данной теме дополнительное совещание на уровне заместителя председателя Правительства РС (Я) Ольги Балабкиной с участием ряда министерств, а также провести зональное совещание с участием представителей других субъектов дальневосточного региона.

Подводя итоги рабочего совещания, Владимир Чичигинаров поблагодарил всех за активное участие. Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости сообщил, что 20 октября 2021 года во время проведения XXX (очередного) пленарного заседания в парламенте Якутии состоится правительственный час о ходе реализации программы развития здравоохранения на 2020-2024 годы. Он попросил руководителей профильных структур подготовить отдельную информацию по ситуации с новой коронавирусной инфекцией в регионе, а также подготовить ответы на прозвучавшие вопросы.