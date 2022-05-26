В Ил Тумэн рассмотрели реформу обращения с отходами в Якутии

Реализацию реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в Якутии обсудили на правительственном часе в Госсобрании (Ил Тумэн) РС (Я).

Министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов обозначил основные проблемные вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории республики.

Так, на деятельность регоператоров влияет отсутствие круглогодичного транспортного сообщения и отдаленность населенных пунктов от основных районных центров, низкая платежная дисциплина (собираемость платежей 55 %), недоступность персональных данных для претензионно-исковой работы, нехватка спецтехники. Во многих населённых пунктах отсутствуют оборудованные места накопления ТКО и крупногабаритных отходов, особенно остро данный вопрос стоит в частном секторе.

Вячеслав Емельянов отметил, что Правительством Республики Саха (Якутия) принимаются меры поддержки региональных операторов. Так, из госбюджета республики осуществляется субсидирование на приобретение оборудования и спецтехники. Также, в целях поддержки муниципальных образований, принят порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов для закупки контейнеров накопления ТКО, в том числе для их раздельного накопления.

Территориальной схемой обращения с ТКО РС (Я) предполагается проектирование и строительство: 203 пункта временного накопления, 44 объекта обработки, 16 объектов обезвреживания (в т.ч. 13 для арктических районов), 17 объектов размещения отходов, 13 площадок временного хранения для отходов, не подлежащих сжиганию и зольного остатка (для арктических районов).

Однако строительство объектов обращения с ТКО затруднено отсутствием источников финансирования, определением и длительной процедурой оформления земельного участка, капиталоемкостью и низким инвестиционным потенциалом.

Как известно, урегулированы вопросы по проектированию и строительству двух стратегически важных объектов в городе Якутске на общую сумму 4,7 млрд. рублей: полигон размещения ТКО на Вилюйском тракте 27 км и мусороперегрузочная станция с элементами сортировки. Также ведется работа по проектированию объектов обращения с ТКО в Вилюйске, Кысыл-Сыре Вилюйского улуса, Нюрбе, Мирном, Алдане, Нерюнгри и селе Петровка Мегино-Кангаласского улуса.

В заключении министр озвучил предложения по совершенствованию системы обращения с отходами с учетом региональных особенностей. Так, направлена от региона законодательная инициатива по внесению изменений в 89 федеральный закон, в части определения понятия пунктов временного накопления, увеличение срока эксплуатации объектов, определение системы обращения с ТКО в труднодоступных населенных пунктах. Инициатива направлена на рассмотрение в Государственную Думу.