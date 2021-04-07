В Ил Тумане рассматривают кандидатуру Дмитрия Бердникова

В рамках XXVI (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) шестого созыва под председательством Петра Гоголева 7 апреля 2021 года народные депутаты рассматривают кандидатуру Дмитрия Бердникова для вынесения решения о даче согласия главе Республики Саха (Якутия) на назначение на должность первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия).

В соответствии с пунктом 13 статьи 56 Конституции (Основного Закона) Республики Саха (Якутия), с пунктом 13 статьи 14 Конституционного Закона «О государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)» Государственное Собрание (Ил Тумэн) дает согласие Главе Республики Саха (Якутия) на назначение на должность председателя правительства Республики Саха (Якутия), его заместителей и отдельных министров Республики Саха (Якутия).

Кандидатуру Дмитрия Бердникова представил руководитель Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Афанасий Владимиров.

Он ознакомил с биографией и трудовой деятельностью кандидата. Бердников Дмитрий Викторович родился в 1966 году в городе Ангарске Иркутской области. Окончил Иркутский ордена Красного знамени Политехнический институт по специальности «Инженер-строитель», «Теплогазоснабжение и вентиляция» и Иркутский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начал мастером и дослужился до главного инженера треста «ВостокСантехМонтаж» министерства монтажных и специальных строительных работ СССР. До 2014 года работал на руководящих должностях коммерческих структур Иркутской области. В сентябре 2014 года избран депутатом и председателем Думы города Иркутска. В марте 2015 года депутатами Думы города Иркутска наделен полномочиями мэра города Иркутска. В марте 2020 года назначен первым заместителем губернатора Иркутской области. 12 ноября 2020 года Указом главы Республики Саха (Якутии) назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутии). В своей работе в качестве первого вице-премьера Якутии курирует вопросы строительства мостового перехода через р. Лена.

Кандидатура Бердникова рассматривалась на заседаниях комитетов и на фракциях политических партий в Ил Тумэне, в связи с этим поступило предложение от фракций ограничиться двумя вопросами к кандидату и одним выступлением от каждой фракции.

Уточняющие вопросы Афанасию Владимирову и Дмитрию Бердникову задали народные депутаты республики Виктор Губарев, Валерий Лютый, Михаил Эверстов.

Отвечая на вопросы парламентариев, руководитель Администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) Афанасий Владимиров подчеркнул, что введение еще одного института первого вице-премьера региона по строительству моста через р. Лена продиктовано требованиями времени, чтобы реализовать проект в максимально короткие сроки и с максимальным продвижением на федеральном уровне. Строительство моста через р. Лена является важным не только для республики, но и для всей страны, подчеркнул Владимиров.

В своем содокладе председатель комитета постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев сообщил, что кандидатура Дмитрия Бердникова была предварительно рассмотрена на совместном заседании постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры, по экономической, инвестиционной и промышленной политике, по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике 1 апреля 2021 года, а также на заседании постоянного комитета по государственному строительству и законодательству 5 апреля 2021 года.

В ответном слове Дмитрий Бердников поблагодарил парламентариев за вопросы, которые они задавали ему во время рассмотрения его кандидатуры на заседаниях комитетов, фракций, проявляя компетентность, заинтересованность, неравнодушие. Сообщил, что работа по реализации строительства Ленского моста сегодня проводится в плановом режиме. Он попросил дальнейшую поддержку и содействие в реализации важного для региона проекта.

В своих выступлениях парламентарии Владимир Прокопьев, Евгений Перфильев, Михаил Эверстов, выразили поддержку и пожелали успешной работы Дмитрию Бердникову. В частности, народный депутат республики Владимир Прокопьев отметил, что недавно побывал с рабочей поездкой в Иркутской области, где коллеги Дмитрия Викторовича отзываются о нем, как о сильном, опытном, компетентном и честном руководителе, высококлассном профессионале.

Парламентарии также пожелали и.о. вице-премьера при строительстве моста через р. Лена обеспечить максимальный контроль расходования бюджетных средств, уделить внимание привлечению местных трудовых ресурсов, республиканских предприятий и предпринимателей, эффектно использовать свой профессиональный опыт и потенциал на привлечение федеральных ресурсов.

Решение о даче согласия будет принято по итогам тайного голосования в соответствие со статьей 86 Регламента Государственного Собрания (Ил Тумэн).

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